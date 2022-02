Fahrer will Unfall vertuschen

Am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr hat ein 47-Jähriger mit seinem BMW die Kreisstraße 3239 von Dewangen in Richtung Fachsenfeld befahren. Vermutlich wegen Alkoholeinwirkung überfuhr er kurz vor Ortsbeginn Fachsenfeld eine Verkehrsinsel und beschädigte einen Randstein, ein Verkehrsschild sowie eine Leitplanke. Der Fahrer entfernte daraufhin das Unfallfahrzeug vom Unfallort, stellte es in einer nahe gelegenen Sackgasse ab, säuberte die Unfallstelle und entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4800 Euro.