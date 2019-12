Fahrer kippt auf der A7 mit Lkw um und verletzt sich schwer

Bei einem Unfall auf der A7 ist ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug umgekippt und hat sich dabei schwer verletzt.

Kurz nach 6 Uhr ist ein 63-Jähriger auf der A7 in Richtung Würzburg gefahren. Zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Aalen/Oberkochen musste der Fahrer wegen des vorausfahrenden Verkehrs abbremsen. Es herrschten winterliche Bedingungen auf der Autobahn. Der Lkw geriet mit seinem Anhänger ins Schlingern. Der Fahrer konnte sein Gefährt nicht mehr unter Kontrolle bringen und kippte um. Das Gespann blieb auf dem rechten Fahrstreifen und Standstreifen liegen. Die Ladung verteilte sich auf der gesamten Fahrbahn.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und Ladung. Der Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Durch den Unfall musste die A7 in Richtung Würzburg komplett gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Heidenheim aus.

Auf den Umleitungsstrecken kam es durch die winterlichen Straßenverhältnisse zu Beeinträchtigungen. Auf der Autobahn bildete sich an der Ausleitung ein kilometerlanger Stau. Eine Spezialfirma rückte zur Bergung mit schwerem Gerät an. Die Bergung und Reinigung der Autobahn dauerte mehrere Stunden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100 000 Euro.