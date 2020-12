Fahrer flüchtet vor der Polizei: Fußgängerin verletzt

Ein Autofahrer hat auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen eine Fußgängerin gestreift und ist in einen Spielplatz geschanzt.

Der Fahrer des Fords Galaxy hatte in der Szekesfehervarer Straße beschleunigt, als ihn am Freitag gegen 14.30 Uhr eine Polizeistreife kontrollieren wollte. Er fuhr auf die Oberbettringer Straße ein. Anschließend wollte er nach links in die Falkenbergstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle, fuhr über eine Verkehrsinsel und schanzte über den Gehweg in einen angrenzenden Spielplatz. Eine 25-jährige Fußgängerin wurde von dem Unfallauto gestreift und dabei verletzt. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der beim Unfall entstandene Sachschaden liegt bei circa 2500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Unfallauto mit zwei Personen besetzt. Eine Person hat nach dem Unfall zu Fuß die Flucht ergriffen. Ein 28-Jähriger, der auch mit im Fahrzeug saß, wurde zwischenzeitlich von der Polizei befragt. Unklar blieb bislang, wer das Unfallauto lenkte.