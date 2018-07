Bereits am Sonntag zwischen 17 und 20.45 Uhr hat ein unfallflüchtiger Fahrer einen VW beschädigt, der in diesem Zeitraum in der Weißen Steige abgestellt gewesen ist. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein Fahrzeug mit dunkler Lackierung handeln. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240, entgegen.