Der Fahrer eines weißen Opel Astra hat am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr einen geparkten Kastenwagen beschädigt, der am Fahrbahnrand der Memellandstraße abgestellt gewesen ist. Anschließend hat er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.