Fahren um Punkte in Neuler

Es ist ein buntes Programm aus Sport und Unterhaltung, was da geboten wird. Vom Freitag bis Sonntag findet das Reitplatzfest mit Kreismeisterschaften im Gespannfahren auf der Anlage der Reit- und Fahrsportgruppe Neuler statt. Am Freitag wird der Bauwagencup ausgetragen. Die Bauwagenteams werden sich an verschiedenen Spielen messen. Zu gewinnen gibt es ein Fass Bier. Anmeldungen werden noch angenommen.

Das Ganze beginnt bereits ab 19 Uhr. Anschließend legt DJ Moritz zur Party auf. Die Bar ist Freitag und Samstag geöffnet. Am Samstag gibt es einen gemütlichen Festabend . Dabei wird Marina`s Wirtshausblos unterhalten.

Am Sonntag beginnen die Kreismeisterschaften im Gespannfahren ab 8.30 Uhr. Zahlreiche Vereinsmitglieder werden sich mit anderen Fahrern aus dem Ostalbkreis und darüber hinaus messen und bei Dressur und Hinderniskegelfahren um den Titel kämpfen.

Den krönenden Abschluss bildet am späten Nachmittag das Fahren nach Jagd um Punkten beim dem es immer heiß her geht und die Fahrer in rasanter Fahrt möglichst viele Hindernisse durchfahren um die höchste Punktzahl zu erreichen. Das ganze natürlich in Zeitbegrenzung. Das dürfte eine spannende Angelegenheit werden.

Wie gewohnt bewirtet das Wirtschaftsteam die Gäste bis zum Festausklang am Abend. Die Reit- und Fahrsportgruppe freut sich zahlreiche Gäste an allen Festtagen begrüßen zu können und hofft auf einen guten Turniertag mit vielen Startern.

Anmeldungen für das Fahrturnier und den Bauwagencup können noch angenommen werden. Informationen und Ausschreibung gibt es im Internet auf www.psk-ostalb.de, im Reiterjournal Heft 8 oder auch auf Facebook Reit- und Fahrsportgruppe Neuler.