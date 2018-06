Fahrbachstraße wird voll gesperrt

Am Montag, 11. Juni, beginnt in der Fahrbachstraße der erste Bauabschnitt für die Tiefbauarbeiten an den Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke Aalen. Die Fahrbachstraße muss daher in Höhe Gebäude Nummer 8 bis 20 voll gesperrt werden. Umleitungen für die Verkehrsteilnehmer sind ausgeschildert. Die OVA-Buslinie (Rötenberg/Heide) wird während der Baumaßnahme über die Heidestraße zurück zur Rötenbergstraße geführt. Die Haltestelle Fahrbachstraße entfällt, eine Ersatzhaltestelle wird an der Einmündung Heidestraße/Fahrbachstraße eingerichtet. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Freitag, 27. Juli.