Fagottisimo holt Konzerttermin nach

Nun nimmt das kulturelle Leben wieder an Fahrt auf und auch der Konzertring Aalen startet in die Konzertsaison 2021/2022. Liebhaber der klassischen Musik dürfen sich auf den musikalischen Live-Genuss von Darbietungen hochrangiger Künstler und Ensembles freuen. Am Mittwoch, 29. September, um 20 Uhr findet das Nachholkonzert des Ensembles Fagottissimo Stuttgart in der Stadthalle statt.

„Viermal das gleiche Instrument, viermal virtuos gespielt – und doch jedes mit einer eigenen Stimme...“, so schreibt die Presse. Im Fagottquartett Fagottissimo Stuttgart haben sich vier hervorragende Künstler zusammengefunden, um das höchst interessante und abwechslungsreiche Repertoire für Fagottensemble einem breiten Publikum bekannt zu machen. Die Originalliteratur umfasst Werke des Barock, der Klassik und der Romantik bis hin zu Kompositionen des 20. Jahrhunderts. Fagottissimo hat mehrere Kompositionen uraufgeführt. Gekonnte Arrangements versehen das Programm zudem mit einem besonderen Akzent.

Die Resonanz des Publikums und der Presse sind nach allen Auftritten voller Begeisterung für dieses besondere Konzerterlebnis. Dies liegt nicht zuletzt an den großen Variationsmöglichkeiten der Programmgestaltung. Neben der traditionellen Konzertform legt das Ensemble weitere Schwerpunkte auf Crossover-Programme, bei denen unter anderem Melodien von den Beatles über Glenn Miller bis zu bekannten Schlagern das Publikum bezaubern.

Karten für den ursprünglichen Konzerttermin am 25. Juni 2020 sind gültig. Es empfiehlt sich jedoch wegen der neuen Bestuhlungsordnung in der Stadthalle Aalen Rücksprache mit der Geschäftsführung des Konzertrings unter Telefon 0171 / 5401718 zu nehmen. Zudem sind Karten bei MusikA, Bahnhofstraße 1 bis 3, 73430 Aalen (Telefon 07361 / 55810) und auch an der Abendkasse erhältlich.