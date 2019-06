Fachsenfelder Rathaus feiert Jubiläum

Ein klares Bekenntnis zur Stärkung der Rathäuser in den Aalener Stadtbezirken hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Fachsenfelder Rathauses abgelegt. „Die Verwaltung muss das Ohr am Bürger haben“, sagte der OB.

Dem Gebäude in Fachsenfeld bescheinigte er auch nach 50 Jahren noch wie neu auszusehen. Die 1969 noch selbstständige Gemeinde habe mit diesem Bau ein Markenzeichen gesetzt und der damalige Bürgermeister Eugen Opferkuch habe sehr weitsichtig gehandelt. Rentschler verwies aber auch auf die positive Entwicklung des Ortes in den letzten Jahren und erwähnte die Ortsdurchfahrt von Waiblingen, die Erschließung von Bauplätzen, die Parkierung beim Schloss, die Schulsanierung und die Verlegung der Ortsbücherei in die Schule. Durch das Schloss sei Fachsenfeld das Mekka für die Kulturschaffenden in der Region.

Kosten: 800 000 Mark

Von Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch war zu erfahren, dass sich 1966 immerhin 59 Architekten am Wettbewerb für den Bau des Rathauses beteiligt hatten. Als Sieger ging Hermann Heckmann hervor, den Opferkuch unter den Festgästen begrüßen konnte. Die Gemeinde Fachsenfeld sei von 1300 Einwohnern nach dem Zweiten Weltkrieg auf 2800 Bewohner bis Mitte der 60er Jahre gewachsen. So sei das damalige Rathaus viel zu klein geworden. Die Kosten für den von 1967 bis 1969 entstandenen Neubau bezifferte Opferkuch auf damals 800 000 Mark, davon habe die Gemeinde 500 000 Mark angespart gehabt, auf 200 000 Mark belief sich der Zuschuss des Landes und nur 100 000 Mark seien durch ein Darlehen finanziert worden. „Dies beweist, dass wir Fachsenfelder schon immer sehr sparsam waren“, sagte der Ortsvorsteher.

Mehr als nur Verwaltung

Das Gebäude sei von Anfang an nicht nur für die Verwaltung konzipiert gewesen, es hätten damals darin auch die Feuerwehr, die Ortsbücherei und verschiedene Vereine eine neue Heimat gefunden. Er erinnerte an den damaligen Amtsboten Alfons Köble und an das Arrestzimmer, das allerdings nur einmal besetzt gewesen sei. Opferkuch betonte, dass das Rathaus heute noch von der Feuerwehr sowie vom Sportverein, Liederkranz und VdK mitgenutzt würde. Besonders prägend sei der schöne Sitzungssaal. Man brauche eine starke Verwaltung vor Ort, die den Bürgern diene. In diesem Zusammenhang lobte er besonders das Engagement des Fachsenfelder Rathausteams. Der Ortsvorsteher überreichte dem Architekten des Fachsenfelder Rathauses, Hermann Heckmann, als Geschenk ein Buch über die Jennischen.

Programm der Jugendfeuerwehr

Der Männerchor des Liederkranzes unter der Leitung von Franz-Xaver Klotzbücher und der von Normand Deschênes dirigierte Musikverein umrahmten die Feier mit flotten Weisen. Am Nachmittag gestaltete die Jugendfeuerwehr ein buntes Programm mit Brandschutzerziehung, einer Spielstraße und mit Fahrten mit dem Feuerwehrauto.