Fachsenfelder im vorderen Mittelfeld

Wunderschöne Tage und einen erfolgreichen Abschluss erlebte das Team der SGV Fachsenfeld beim Landesturnfest in Weinheim. Als Warm-up in die sportlichen Tage nahmen die acht Jugendlichen am Zweiburgenturnier teil. Beim Wahlwettkampf konnten sich die Teilnehmer schon im Vorfeld ihre Starts in den verschiedenen Disziplinen auswählen.

Hier platzierten sich die sechs Fachsenfelder unter rund 300 Startern jeweils im vorderen Mittelfeld. Beim neu strukturierten Wettkampf „4 in motion“ starteten zwei SVG-Turner. Den Fokus legte die Gruppe auf den besonderen Wettkampf, denn was wäre ein Turnfest ohne den „dbW“? Acht SVler hatten sich für diesen Triathlon viel vorgenommen: Denn nach 300 Meter paddeln, 200 Meter schwimmen im Waidsee und einem 1000 Meter Lauf, wird beim sechsten Zielläufer die Zeit gestoppt. Motiviert bis in die Haarspitzen bewältigten die vier Mädchen und vier Jungen mit 9:58:81 Minuten den 34. Platz von 190 Vereinsteams.