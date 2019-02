Der Vorverkauf für das 30. Irish Heartbeat Festival am Samstag, 8. März, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Fachsenfeld läuft auf Hochtouren. Dieses Jahr heizen am St. Patrick’s Day Geraldine MacGowan, Kevin Griffin und Seán Earnest, die Fusion Fighters und Billow Wood mit Musik, Tanz und Gesang aus Irland ein.

Die diesjährigen drei Gruppen gehören zu den bekanntesten Ensembles der Grünen Insel. Sie spielen am 8. März ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Fachsenfeld. Das Highlight wird, wie jedes Jahr, das gemeinsame Improvisieren auf der Bühne.

Ein Hauch von 70er-Jahre

Eines der drei Ensembles ist Geraldine MacGowan, Kevin Griffin & Seán Earnest. MacGowan und Griffin gehören zum Irish Folk, mit einem kleinen Hauch von Folk-Revival der 70er-Jahre. Beide tragen auch heute noch mit Begeisterung die Lieder der Grünen Insel vor. Séan Earnest begleitet dabei auf seiner Gitarre und Bouzouki die zwei Legenden mit Vergnügen.

Kreativität kennt keine Grenzen

Zur Abwechslung zeigen die Fusion Fighters mit ihrer ausgeflippten, schnelleren und präziseren Beinarbeit ganz neue Möglichkeiten des Irischen Stepptanzes. Nach dem Motto „Kreativität kennt keine Grenzen“ steppen sie mit ihrem ganzen Körper, sodass dieser zu einem Rhythmusinstrument wird.

Am Schluss musizieren die vier Künstler von Billow Wood auf traditionellen Instrumenten. Sie lassen den Zauber vom frischem Grün des Frühjahrs bis zu den kristallen Tönen des kalten Winters lebendig werden.