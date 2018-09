Fachsenfeld marschiert weiter

Vier Spiel, zwölf Punkte - Die SGM Fachsenfeld/Dewangen behält ihre weiße Weste und kann sich etwas absetzen.

Kreisliga B III: Ellwangen II - Wört II 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Sahin (21.), 1:1 Ebert (FE, 31.), 1:2 und 1:3 Köder (66., 82.). In der ersten Hälfte war Ellwangen zunächst die etwas bessere Mannschaft. Nach der Pause agierte Wört II eiskalt und gewann die Partie.

SSV Aalen II - Jagstzell 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Ilzhöfer (24.), 1:1 Rettenmaier (37.). In diesem Spiel war kein Unterschied zu sehen. Im Gegenteil, der SSV spielte munter mit und hätte bei etwas mehr Cleverness das Spielfeld als Sieger verlassen können. Alles in allem aber ein gerechtes Remis.

Fachsenfeld/Dewangen - Hüttlingen II 4:1 (1:1). Tore: 0:1 K.A., 1:1 Volk (40.), 2:1, 4:1 beide Maier (63., 77.), 3:1 Burkert (72.). Keine weiteren Angaben.

Schrezheim - SG Union Wasseralfingen II 1:0 (0:0). Tor: Fauser (58.). Besondere Vorkommnisse: Pfitzer (Schrezheim) verschießt einen Foulelfmeter (70.). In einer chancenarmen Partie nutzte Schrezheim eine Möglichkeit und ging in Führung. Nach dem verschossenen Foulelfmeter wurde die Partie noch etwas spannend, aber Schrezheim konnte die drei Punkte einfahren. Reserven: 0:0.

DJK SV Aalen - Neuler II 1:4 (1:1). Tore: keine Angabe.

SGM Rindelbach/Neunheim - Dalkingen 0:1 (0:1). Tor: Tuscher (23.). Besondere Vorkommn.: Gelb-Rot SGM (85.). In einer ausgeglichenen Partie gingen die Gäste aus Dalkingen letztlich als glücklicher Sieger vom Platz. Reserven: 1:0.

Rosenberg - Eggenrot 2:1 (0:1). Tore: 0:1 S. Knecht (FE, 43.), 1:1 und 2:1 Schreckenhöfer (75., 90.). Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen. Nach der Pause war Rosenberg aktiver und verdiente sich zum Schluss den knappen Sieg. Reserven: 1:6.

Kreisliga B IV: Waldhausen II - Unterkochen II 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Zeller (31.), 1:1 Blaha (35.), 2:1 Bus (64.), 2:2 Kaiser (71., FE), 3:2 Eiberger (83.). K.A.

Röhlingen - Zöbingen 1:0 (0:0). Tor: F. Schilk (90.). Der FC Röhlingen belohnte sich, wenn auch spät, verdient mit drei Punkten für seinen Aufwand. Reserven: 2:1.

Elchingen - Lauchheim II 5:1 (0:1). Tore: 0:1 Brenner (45.), 1:1 Ibrahim (52.), 2:1 Legner (55.), 3:1 Ibrahim (81.), 4:1 Seitz (83.), 5:1 Ibrahim (90.).

In einer extrem schwachen ersten Halbzeit konnte keine der beiden Mannschaften überzeugen. Dennoch gelang den Gästen mit dem Pausenpfiff und einem erfolgreich abgeschlossenen Konter der Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel kam die Heimelf besser in die Partie und es gelang innerhalb von drei Minuten den Rückstand in eine 2:1-Führung umzuwandeln. Es blieb zwar weiterhin eine zähe und mühsamen Angelegenheit, doch der SVE erspielte sich immer mehr gute Tormöglichkeiten und schloss einige dieser erfolgreich ab.

Lippach - SG Riesbürg 1:3 (1:2). Tore: 0:1 P. Hauswirth (8.), 0:2 C. Vierkorn (37.), 1:2 S. Wolf (39.), 1:3 K. Willer (FE, 90.+4). In einem guten Fußballspiel ging Riesbürg am Ende verdient mit drei Punkten vom Feld. Reserven: 0:2.

SGM Rött./Oberd./Aufhausen - Nordh.-Zipplingen 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Neureither (80.), 1:1 Roder (45.+3), 1:2 Holzinger (60.). Res.: 3:2. Keine weiteren Angaben.

Kösingen - SGM Kirchh./Trochtlf. II 7:1 (4:1). Tore: 0:1 Grimm (9.), 1:1, 4:1, 5:1, 7:1 alle Reiter (12., 42., 60., 80.), 2:1 Waldsauer (13.), 3:1 Fischer (32.), 6:1 Gruber (71.). Bes. Vor.: Gelb Rote Karte SGM (33.). Keine weiteren Angaben.

Unterschneidheim - Ohmenheim 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Wünsch (24.), 2:0 Eigentor (75.).

Kreisliga B V:

Bissingen - SGM Auernh./Neresheim 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 4:0 beide Blaich (30., 89.), 2:0 Mund (56.), 3:0 Buck (63.).

TSV Herbrechtingen - Härtsfeld 4:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 beide Schurr (9., 17.), 0:3 Hausy (29.), 0:4 Pappe (49.), 1:4 Schweyer (51.), 2:4 Özcan (57.), 3:4 Laubmeier (73.), 4:4 Carlos Guimares (87.). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte Härtsfeld (54.).