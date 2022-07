Fachschulreife ist ein Meilenstein

Im Rahmen einer Abschlussfeier an der Technischen Schule Aalen konnten Schulleiter Bernhard Wagner und Abteilungsleiterin Claudia Moser 30 Schülerinnen und Schülern zur bestandenen Fachschulreifeprüfung gratulieren. Es gab vier Belobigungen (B, Schnitt bis 2,4).

In der zweijährigen Berufsfachschule in den Profilen Elektrotechnik und Metalltechnik absolvierten die Schülerinnen und Schüler neben einer schriftlichen und mündlichen Prüfung auch eine berufspraktische Prüfung. Durch den Erwerb der Fachschulreife legten die Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Meilenstein für ihren weiteren beruflichen Werdegang. Die Fachschulreife ist der mittleren Reife gleichgestellt, neben besseren Chancen auf einen Ausbildungsplatz ermöglicht sie den Besuch eines beruflichen Gymnasiums und mit abgeschlossener Berufsausbildung den Eintritt in ein Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife oder in die Technische Oberschule, die zum Abitur führt.

Zweijährige Berufsfachschule Elektrotechnik:

Ardit Azemi, Alexander Dewald, Iliyan Dimitrov, Janin Draheim, Konstantin Funk, Erijon Hallaci, David Kern (B), Maurice Kirchenbauer (B), Claudiu-Marius Potocean, Gabriel Ragavan, Avinaash Rupaharan, Jovan Sokac, Elias Stefan und Johannes Sturm.

Zwejährige Berufsfachschule Metalltechnik: Baris Celik, Celin Früholz, Vera Gashi (B), Anthony Hohmeier, Nicolae Sirghi und Nikita Tutuevskiy (B).