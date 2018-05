Fachkräftemangel bedroht Wirtschaftswachstum

Der in den nächsten Jahren weiter zunehmende Fachkräftemangel bedroht auch das Wirtschaftswachstum in Ostwürttemberg. Laut den aktuellen Daten aus dem Fachkräftemonitor des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) werden im Jahr 2030 in Ostwürttemberg über alle Branchen hinweg fast doppelt so viele Fachkräfte fehlen wie heute.

Fehlen in diesem Jahr bereits rund 10 000 Fachkräfte in der Region, werde sich dise Zahl in den nächsten zwölf Jahren vermutlich fast verdoppel – auf dann 19 000. „Die anhaltend gute Konjunktur, über die wir uns alle freuen, bringt mit sich, dass immer mehr Betriebe unter dem Mangel an Fachkräften leiden“, sagt Markus Maier, Präsident der IHK Ostwürttemberg. So nennen in der jüngsten IHK-Konjunkturumfrage vom Jahresbeginn über zwei Drittel der befragten Unternehmen den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko Nummer Eins. „In der Zukunft schlägt sich aber auch der demografische Wandel immer mehr auf dem Arbeitsmarkt nieder. Wir müssen alle Potenziale heben, die der Fachkräftesicherung dienen“, erklärt Maier.

Die größten Engpässe bestehen in Ostwürttemberg in diesem Jahr mit über 1300 fehlenden Fachkräften bei ausgebildeten Büro- und Sekretariatsfachkräften, mit 1200 fehlenden Fachkräften bei den technische Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und Produktionssteuerungsberufen und 970 fehlenden Fachkräften bei Maschinenbau und Betriebstechnik Diese Engpässe werden bis 2030 weiter zunehmen.

Noch weitaus stärker wird sich diese Mangelsituation bei den Erziehern und anderen Berufen aus dem Bereich Erziehung, Soziales und Hauswirtschaft zuspitzen, die in diesem Jahr allerdings noch nicht zu den Top 10 bei den Engpassberufen zählen.

Der Mangel an Akademiker ist nicht so groß

Bei den Akademikern fehlen zurzeit knapp über 1000 Fachkräfte; über die Hälfte davon Ingenieure. Nach einer leichten Entspannung ist bis zum Jahr 2030 mit einem Engpass in Höhe von 1.200 fehlenden Akademikern zu rechnen.

IHK-Präsident Maier: „Die Daten aus dem Fachkräftemonitor zeigen, dass wir vor allem bei den betrieblich ausgebildeten und fortgebildeten Fachkräften für ausreichend Nachwuchs sorgen müssen.“ Zwar würden künftig auch Fachkräfte mit Hochschulabschluss gebraucht, aber längst nicht so viele, wie beruflich ausgebildete. Die IHK Ostwürttemberg setzt sich daher weiter ein für die Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie noch stärker als bislang für eine gute Berufsorientierung an der Schnittstelle Schule – Beruf.