Fachkräfte sind weiter Mangelware

Eine ganze Reihe an positiven Zahlen und Entwicklungen über den Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg hat der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Aalen, Elmar Zillert, bei der Jahrespressekonferenz für 2017 präsentiert. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat mit 173 867 Personen einen neuen Höchststand erreicht und die Arbeitslosigkeit lag zum Jahresende mit einer Quote von 3,1 Prozent auf einem sehr niedrigen Stand.

Beide Kennzahlen sind deutlich besser als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote im Bereich Aalen im Dezember 2017 bezifferte Zillert auf 2,5 Prozent, in Bopfingen lag sie bei 2,9 Prozent, in Ellwangen bei 1,7 Prozent, in Schwäbisch Gmünd bei 3,1 Prozent und im Landkreis Heidenheim bei 4,0 Prozent.

Sehr positiv sieht der Chef der Arbeitsagentur die Entwicklung bei den Beschäftigten. Im verarbeitenden Gewerbe waren Mitte des Jahres in Ostwürttemberg 886 Personen mehr beschäftigt als im Vorjahr, in der Informations- und Kommunikationswirtschaft betrug die Zunahme 548, im Handel 548 und im Gesundheits- und Sozialwesen 491 Personen. Lediglich im Bereich von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen war ein Rückgang von 72 Personen zu verzeichnen.

Was die Gesamtzahl der Beschäftigten angeht ist in der Region weiterhin das verarbeitende Gewerbe mit 68 648 Personen dominierend.

Die Analyse nach verschiedenen Merkmalen zeigt einen Ausländeranteil von 11,1 Prozent, der Frauenanteil liegt bei 43,8 Prozent und die Teilzeitbeschäftigung beträgt 24,6 Prozent.13,7 Prozent aller Beschäftigten haben keine abgeschlossene Berufsausbildung, die Zeit- und Leiharbeit spielt mit einem Anteil von 2,1 Prozent keine größere Rolle. .

Trotz eines positiven Trends auch bei den Langzeitarbeitslosen, ist deren Anteil mit einem Drittel an allen Arbeitslosen weiterhin hoch. Insgesamt waren zum Jahresende in Ostwürttemberg 7655 Menschen ohne Beschäftigung.

Interessante Zahlen nannte Zillert auch im Hinblick auf die gemeldeten Personen mit nichteuropäischer Asylherkunft. 89 Prozent dieses Personenkreises haben keinen Berufsabschluss; in Ostwürttemberg sind 1865 dieser Personen in Sprach- und Integrationskursen, 267 stehen derzeit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Im Ostalbkreis liegen die entsprechenden Zahlen bei 816 beziehungsweise 194 Personen. „Diese Menschen werden 2018 verstärkt auf den Arbeitsmarkt kommen“, sagte Zillert.

Parallell zum Rückgang der Arbeitslosigkeit hat sich 2017 in Ostwürttemberg die Zahl der offenen Stellen um 4378 auf 16892 erhöht. Der Fachkräftemangel sei bereits deutlich spürbar, betonte der Geschäftsführer der Arbeitsagentur.

Auf dem Ausbildungsmarkt geht die Schere zwischen Angebot und Nachfrage weiter auseinander. 4224 Lehrstellen in Ostwürttemberg stehen 3315 Bewerber gegenüber. Im Ostalbkreis zeigt sich mit 3122 Stellen im Vergleich zu 2350 Bewerbern eine noch größere Diskrepanz - traumhafte Zeiten für Ausbildungswillige.

Im Ausblick auf 2018 gab sich Elmar Zillert durchaus optimistisch. Er rechne in der Region mit einem Wirtschaftswachstum von 1,7 bis 1,9 Prozent, prognostiziere bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Zuwachs von 2600 bis 2800 Personen und gehe von einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit zwischen 400 und 600 Personen aus. Flüchtlinge würden verstärkt auf den Arbeitsmarkt kommen. Der Fachkräftemangel sei jetzt schon ein Wachstumshemmnis und werde sich im laufenden Jahr weiter ausweiten.

Bei den Handlungsfeldern für die Arbeitsagentur für Arbeit sieht er vor allem in der Qualifikation von Menschen ein weites Betätigungsfeld. Dies betreffe sowohl die un- und angelernten Arbeitnehmer als auch die Langzeitarbeitslosen und die Flüchtlinge. Ein Potenzial liege auch in der Erhöhung der Beschäftigung von Frauen. Hier stehe für ein entsprechendes Programm ein Betrag von 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei würden wenn Teilzeitbeschäftigte mehr arbeiten, ein Teil der Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen übernommen.„Wir begleiten aktiv den Strukturwandel, uns geht die Arbeit nicht aus“, meinte Elmar Zillert abschließend.