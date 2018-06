Fachhochschulreife mit Beruf

Ab dem nächsten Schuljahr besteht für Schüler mit mittlerer Reife an der Technischen Schule Aalen im Zweijährigen Berufskolleg Informations- und Kommunikationstechnik die Möglichkeit, mit einem verstärkten Unterricht in den allgemeinbildenden und naturwissenschaftlichen Fächern, neben der vollschulischen Berufsausbildung in Informations- und Kommunikationstechnik zusätzlich die Fachhochschulreife zu erwerben. Damit erhalten die Absolventen den Abschluss als „Staatlich geprüfter informations- und kommunikationstechnischer Assistent“ und gleichzeitig die Studienberechtigung für alle Fachhochschulen in Baden-Württemberg.

Weitere Informationen über das Sekretariat der Technischen Schule, Telefon 07361 / 566-100. Anmeldeschluss ist der 1. März.