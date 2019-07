Fachabitur und Mittlere Reife an der Waldorfschule

In der zwölften Klassenstufe legen die Schülerinnen und Schüler der Aalener Waldorfschule das staatliche Fachabitur beziehungsweise die ebenfalls staatliche Realschulprüfung ab sowie den klassischen Waldorfabschluss. In diesem Jahr haben elf Schülerinnen und Schüler das Fachabitur bestanden, acht Damen und Herrn waren sehr erfolgreich bei der Mittleren Reife. Mit vier Buchpreisen und vier Belobigungen wurden die Spitzen des insgesamt außerordentlich guten Jahrgangs ausgezeichnet. Das Bild zeigt die 12. Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Birgit Heusel (vorne links). Neben ihr in der vorderen Reihe: Anastasia Zhovnir, Sina Mayer, Carolin Schwenk, Fanny Huber, Laura Sauter; zweite Reihe von rechts nach links: Anna Maria Maile, Amelie Walter, Helena Graf und Andrea Schweizer. Links hinter Birgit Heusel: Tahir Yavuz, dann Leonard Waldecker, Ringo Funk, Benjamin Scherr, Paul Weber; obere Reihe von rechts: Sebastian Wunderle, Thorsten Edelmann, Simon Funk.