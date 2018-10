Dem KC Schrezheim gelang am siebten Spieltag der 2. Kegel-Bundesliga durch einen überzeugenden 7:1-Sieg gegen Blau-Weiß Peiting ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Fabian Lutz verpasste mit einem überragenden Ergebnis von 657 Kegel den Bahnrekord im Kegeltreff am Kloster nur knapp. Im Startpaar spielten Srdan Sokac gegen Thomas Schlachtbauer und Fabian Lutz gegen Jürgen Tögel. Lutz gelang mit 190 Kegeln ein absolutes Meisterstück.

Mit seinem Endergebnis von 657:559 Kegel und 4:0-Sätzen blieb er nur drei Kegel unter dem bestehenden Einzelbahnrekord. Mit 2:0-Mannschaftspunkten und einem Plus von 99 Kegeln standen die Weichen früh auf Sieg. Im Mittelpaar bekam es Fabian Böhm mit Christoph Sporer zu tun. Sven Frenzel spielte gegen Thomas Schlachtbauer. Nach dem Mittelpaar führte die Heimmannschaft mit 3:1-Punkten und 80 Kegel weiter deutlich. Im Schlussdurchgang ließen die Schrezheimer Männer nichts mehr anbrennen. Christian Winter zeigte gegen den sehr erfahrenen Thomas Aigner eine ordentliche Leistung und war seinem Gegner stets einen Schritt voraus. Kai Hornung dominierte gegen Volker Hickisch von Beginn an.

KC Schrezheim - Blau Weiß Peiting 7:1 3571:3429: Srdan Sokac 578 3:1 577 Thomas Schlachtbauer, Fabian Lutz 657 4:0 559 Jürgen Tögel, Sven Frenzel 549 2:2 591 Andreas Schlachtbauer, Fabian Böhm 589 3:1 566 Christoph Sporer, Kai Hornung 609 3:1 559 Volker Hickisch, Christian Winter 589 3,5:0,5 577 Thomas Aigner.