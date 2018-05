Fabian Lutz führt das starke Männerfeld an

Kürzlich ermittelten die Sportkegler des Bezirks Ostalb Hohenlohe auf den Bahnen Schwabsberg (KC-Bahnen), Aalen (Keglerheim) und Schrezheim (Kegeltreff am Kloster) und Oberkochen, (Kocherbahnen) die Bezirksmeister 2018. Gestartet wurde in folgenden Klassen: Juniorinnen/Junioren U 23 Jahrgang, Frauen/Männer Jahrgang, Seniorinnen A/Senioren A Jahrgang, Seniorinnen B/Senioren B, Seniorinnen C/Senioren C. Gespielt wurde im 120 Wurf Modus mit Kegelwertung, wobei auf jeder Bahn 15 Wurf in die Vollen und 15 Wurf ins Abräumen zu bewältigen hatte. Jeder Akteur hatte an zwei Tagen (Vor- und Endlauf) insgesamt 240 Wurf zu absolvieren waren.

Männer

Die Männer stellten mit 36 Startern das stärkste Teilnehmerfeld. Hier rangen sieben Starter auf den Bahnen des KC Schrezheim (Vorlauf) und Schwabsberg (Endlauf) um das Ticket zu den Württembergischen Meisterschaften 2018 in Alb-Donau, KV Geislingen. In diesem Teilnehmerfeld gab es keinen klaren Favoriten. Die Platzierungen der für die Württembergischen Meisterschaften qualifizierten Spieler: Vorlauf Endlauf Gesamt: 1. Fabian Lutz KC Schrezheim 597 623 1220, 2. Stefan Zürn SKC Gaisbach 622 581 1203, 3. Andre Szautner KC Schrezheim 591 606 1197, 4. Torsten Leber SKC Markelsheim 600 571 1171, 5. Winter Christian KC Schrezheim 569 594 1163, 6. Marcel Volz KC Schwabsberg 577 576 1153, 7. Thomas Fedyna FA Essingen 586 558 1144.

U 23 männlich

Einen harten Kampf um die Podestplätze lieferten sich die U 23 männlich. Folgende Spieler lösten das Ticket für die Württembergischen Meisterschaften im Bezirk Alb-Donau auf den Bahnen des KC Geislingen: 1. Tobias Fängler SKC Gaisbach 550 559 1109, 2. Simon Keutschegger SKG Böbingen 568 535 1103, 3. Karl Weidenbacher TSV Westhausen 556 542 1098, 4. Fabian Böhm KC Schrezheim 544 530 1074, 5. Christian Freymüller SKC Markelsheim 559 512 1071.

Frauen

Lediglich acht Spielerinnen maßen sich hier im sportlichen Wettstreit auf den Bahnen des KC Schrezheim und KC Schwabsberg. Für diese ging es darum sich eines der sechs Tickets zu den Württembergischen Meisterschaften in Alb-Donau, Kegelcentrum Lonsee zu lösen. Für die Württembergischen Meisterschaften qualifizierten sich: Vorlauf Endlauf Gesamt 1. Maren Klement ESV Crailsheim 546 564 1110, 2.Meike Klement KC Schrezheim 574 528 1102, 3. Winter Sandra KC Schrezheim 542 528 1070, 4. Bettina Buksbaum SV Göggingen 510 550 1060, 5. Tanja Möhler SKC Gaisbach 537 504 1041, 6. Tanja Gebauer SKC Gaisbach 531 467 998, 7. Juliane Neft SKC Markelsheim 498 470 968, 8. Manuela Reimer TV Niederstetten 513 0 513.

Juniorinnen (U23)

Ganz schwach war die Beteiligung bei den U 23 weiblich. Hier gingen nur drei Spielerinnen an den Start. Die Platzierungen: Vorlauf Endlauf Gesamt 1. Franziska Zimmermann SKC Gaisbach 559 544 1103, 2. Larissa Drewke KC Schrezheim 494 533 1027, 3. Luiza Maria Schill SV Göggingen 465 0 465.

Senioren A

Die Senioren A ermittelten ihren Meister auf den Bahnen in Aalen Keglerheim und Oberkochen (Kocherbahnen). Bei den Senioren A (Ü50) gingen zehn Spieler an den Start und stritten sich im sportlichen Wettstreit um drei Startplätze zu den Württembergischen Meisterschaften in Alb-Donau auf den Bahnen des TSV Niederstotzingen. Die Platzierungen: Vorlauf Endlauf Gesamt 1. Helmut Freymüller SKC Markelsheim 583 558 1141, 2. Siegfried Lehr ESV Crailsheim 532 520 1052, 3. Jan Ohlemann KV Aalen 515 532 1047.

Senioren B (Ü60)

Einen Startplatz weniger gab es bei den Senioren B. Die Platzierungen: Vorlauf Endlauf Gesamt 1. Dieter Theumer KC Schrezheim 533 565 1098, 2. Horst Schweizer KC Schwabsberg 553 503 1056, 3. Reiger, Roland KC Elchingen 515 504 1019.

Senioren C (Ü70)

Bei den Senioren C gingen sieben Spieler an den Start. In einem spannenden Wettkampf auf den Bahnen im Keglerheim und Oberkochen setzte sich mit Günther Schaufuß der älteste Teilnehmer durch. Die Platzierungen und Qualifizierten zu den Württembergischen Meisterschaften in Niederstotzingen: Vorlauf Endlauf Gesamt 1. Günther Schaufuß SK GAW-Oberkochen 494 582 1076, 2. Wilhelm Kaiser SK GAW-Oberkochen 512 543 1055, 3. Helmut Theimer ESV Crailsheim 546 504 1050, 4. Schmid, Friedrich SK GAW-Oberkochen 510 534 1044.

Senioren C (Ü70)

In dem kleinen Starterfeld konnte Birgit Schneider vom KC Schrezheim den Titel verteidigen. Gisela Schaufuß spielte zwei ordentliche Ergebnisse. Ein Doppelstart für eine Ü80-Jährige ist schon ein Leistung für sich. Der Lohn dafür ist nun die Teilnahme an den Württembergischen Meisterschaften: 1. Schneider, Birgit KC Schrezheim 489 499 988, 2. Schaufuß, Gisela SK GAW-Oberkochen 415 418 833.

Die Seniorinnen A und B ermittelten ihre Meisterinnen auf den Bahnen in Schrezheim und Schwabsberg. Mehr als bescheiden war das Teilnehmerfeld, so dass sich alle Starterinnen für die Württembergsichen Meisterschaften in Alb-Donau, auf den Bahnen des TV Brenz qualifizierten. Die Platzierungen: Seniorinnen A (Ü50) Vorlauf Endlauf Gesamt 1. Maria Klissenbauer KC Schrezheim 546 510 1056, 2. Sabine Wolfinger ESV Crailsheim 535 483 1018; Seniorinnen B (Ü60) 1. Regine Jooß SV Göggingen 512 555 1067, 2 Laine Rottler KC Schrezheim 533 515 1048, 3 Evi Klement ESV Crailsheim 519 522 1041.