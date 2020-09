Faber: „Eine Umstellung wäre denkbar“

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt am achten Spieltag der Fußball-Verbandsliga den 1. FC Heiningen im heimischen Sportpark. Anpfiff der Partie ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr.

Die Leistung im Spiel gegen den TSV Crailsheim (0:1) hat gepasst, nur das Ergebnis nicht – so lautete das Fazit der TSG-Verantwortlichen nach dem Spiel beim Aufsteiger. „Wir hatten sehr viele gute Chancen, auch Eins-gegen-Eins. Leider, konnten wir diese Möglichkeiten nicht nutzen und mussten mit leeren Händen die Heimreise antreten“, sagte Interimstrainer Patrick Faber. Seine Jungs zeigten nach der turbulente Woche eine deutliche Reaktion. „Darauf können wir aufbauen“, so der TSG-Trainer weiter. Nach den zahlreichen Ausfällen in den vergangenen Spielen kann Faber wieder auf den Großteil seines Kaders zugreifen. Julian Köhnlein und Jeton Avduli nutzen die Spiele der U 23 gegen den SSV Aalen und den TSV Hüttlingen um wieder Spielpraxis zu sammeln. Philipp Leister hat seine Rotsperre ebenfalls abgesessen und wird gegen Heiningen wieder zur Alternative. Einzig Maxi Blum (Knieprobleme) und Elvan Beyer fallen aus. Der FCH belegt mit acht Punkten auf der Habenseite den 14. Platz.

Gegen den 1. FC Normannia Gmünd zeigte Heiningen Moral und konnte einen 0:2-Rückstand noch egalisieren. „Uns erwartet ein Gegner, der mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, gefährlichen Standardsituationen und einem robusten Auftreten zum Erfolg kommt. Wir müssen konzentriert sein und die nötige Präsenz und Geschwindigkeit in unser Spiel bringen, dann werden wir auch die nötigen Treffer erzielen, um einen Dreier einzufahren“, so Faber. In Crailsheim hat der Trainer sein System auf 4-4-2 geändert, um mit Daniel Serejo und Veljko Milojkovic mehr Anspielmöglichkeiten im Offensivspiel zu haben. „Wir haben unter der Woche sehr gut trainiert. Spieler haben Spielpraxis gesammelt, um sich für die Startelf zu empfehlen. Ich werde nach dem Abschlusstraining entscheiden, ob wir am System festhalten. Auch eine Umstellung auf Dreierkette wäre denkbar. Ich habe großes Vertrauen in unser Team und freue mich auf das Spiel vor heimischer Kulisse“, so der TSG-Trainer zuversichtlich.