Faber coacht auch zukünftig in der Weststadt

32 Punkte aus 19 Spielen und Platz sechs zur Winterpause. Diese Bilanz liest sich beeindruckend für ein Team, das vor der Saison nach zwei schwierigen Jahren als klarer Abstiegskandidat gehandelt wurde. Patrick Faber und sein Co-Trainer Marc Ruppert haben mit dem Verbandsligateam der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in den vergangenen eineinhalb Jahren eine beeindruckende Entwicklung hinter sich.

Als der ehemalige TSG-Spieler Faber die Elf vom Sauerbach im September 2021 übernahm, stand das Team auf dem letzten Platz in der Tabelle und mit dem Rücken zur Wand. Nachdem das neuformierte Trainerteam die TSG in der letztendlich abgebrochenen Spielzeit 20/21 zumindest wieder in Schlagdistanz gebracht hatte, verblüfften die Sauerbachkicker in dieser Saison alle. Mit zahlreichen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs setzten sich die Sauerbachkicker früh in der Saison im oberen Tabellendrittel fest. Für die Rückrunde verdiente sich die Mannschaft so eine gute Ausgangslage. Dass die positive sportliche Entwicklung weitergeführt werden soll, war für Trainer und Verantwortliche schnell klar. „Wir sind überglücklich, dass sich Patrick Faber und Marc Ruppert dazu entschieden haben, den Weg mit den Jungs weiterzugehen. Sie haben eine Einheit geformt, die sich vor keinem Gegner in der Verbandsliga verstecken muss. Besonders erfreulich ist die Einbindung der vielen jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die der TSG in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten werden“, meint der Vorsitzende Achim Pfeifer. Die positive Entwicklung und Kontinuität ist in Hofherrnweiler derweil nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz sichtbar. So bleibt den Weststädtern in der kommenden Saison auch das Funktionsteam erhalten.

Das Team hinter dem Team:

Achim Pfeifer Vorsitzender; Christoph Discher Teammanager; Mario Katinic Abteilungsleiter; Ansgar Schmidt Gesamttorspielerkoordinator; Erol Sabanov Torwarttrainer; Frank Metz / Thomas Vogler Physiotherapeuten; Roland Peuten Mannschaftsbetreuer; Kai Eder / Patrick Schlipf Presseverantwortliche.