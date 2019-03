Für künftige Herausforderungen gut gerüstet

Die Landbaukasse in Aalen hat den Abschluss gemacht. Als interessante und lehrreiche Zeit bezeichnete Klassensprecher Florian Scherer die Ausbildung zum „Staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau“.

Helmut Hessenauer, Leiter des Geschäftsbereichs Landwirtschaft, sagte, Ziel der Fachschule sei es, den Schülerinnen und Schülern alle Kompetenzen zu vermitteln, mit denen sie ihre unternehmerische Herausforderungen bewältigen können. Für den nachhaltigen Betriebserfolg sei aber auch die innere Haltung entscheidend. „Es liegt auch an Ihnen, wie es mit der Landwirtschaft weitergeht.“

Schulleiter Otto Reiß ließ das breit gefächerte Unterrichtsangebot Revue passieren. Mit dem Abschluss ist für die meisten Schüler die Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Zwölf Schüler aus dem Ostalbkreis sowie den Landkreisen Göppingen und Heidenheim stellen sich der Landwirtschaftsmeisterprüfung, die eng mit der Fachschule verzahnt ist.

Stephan Stoll, Abteilungsleiter Landwirtschaft an der Justus-von-Liebig-Schule in Aalen, beglückwünschte die Absolventen zum Abschluss. Hubert Kucher, Vorsitzender des Bauernverbandes Ostalb, betonte, wie wichtig es sei, die betrieblichen und familiäre Situation richtig zu beurteilen. Die künftigen Betriebsleiter sollten sich im öffentlichen Leben in Ehrenämtern engagieren und so der breiten Öffentlichkeit die Bedeutung der Landwirtschaft erschließen. Die Vorsitzende des Vereins Landwirtschaftliche Fachbildung im Ostalbkreis, Petra Mayer, forderte die Schüler auf, der Natur immer mit Respekt und Ehrfurcht zu begegnen. Abteilungspräsident Kurt Mezger vom Regierungspräsidium Stuttgart hob die Bedeutung und der dualen Ausbildung hervor.

Ihre Urkunden zum „Staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau“ erhielten Markus Ableiter, Christian Hieber, Michael Kucher, Johannes Maier, Jens Mayer, Markus Mayer (Preis), Tobias Mayer (Preis), Simon Nagler, Tobias Ott, Sebastian Reichart, Andre Rest, Florian Scherer (Preis) und Christoph Schwärzler.