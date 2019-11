Für Essingen ist Platz vier bis neun drin

Das letzte Spiel dieses Jahres steht auch für den Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen an. Zu Gast ist die Mannschaft von Beniamino Molinari bei einem Team, das sich zu einem Schwergewicht in dieser Liga entpuppt hat, dem SSV Ehingen-Süd. Anstoß der Partie ist am Samstag um 14.30 Uhr.

Die Ehinger sind bereits im Hinspiel im Schönbrunnenstadion mit 1:0 siegreich gewesen. Die folgende Hinrunde hat dem TSV nun zumindest gezeigt, dass er nicht gegen irgendwen verloren hat. „Mit Ehingen-Süd treffen wir auf die nächste Spitzenmannschaft in dieser Liga. Wir müssen die gleiche Bereitschaft und Intensität vom letzten Spiel auf den Platz bringen“, fordert Molinari von seiner Mannschaft. Der SSV ist in 16 Spielen erst zweimal als Verlierer vom Platz gegangen, der beste Wert hinter der Übermannschaft aus Backnang (noch keine Niederlage). Diese Statistik alleine, gepaart mit dem dritten Tabellenplatz und der Hinspielniederlage zeigt den Essingern: beim SSV zu gewinnen stellt eine ziemlich hohe Hürde dar.

Ein Sieg aber wäre schon alleine deswegen wichtig, um sich über die Winterpause hinweg zumindest in Tuchfühlung zu Platz zwei zu wähnen. Dazu müsste man auch in dieser engen Tabellenkonstellation nicht immer wieder in den Rückspiegel schauen.

Wie eng es zugeht, zeigt auch mögliche Winterplatzierungen der Essinger, je nachdem wie die Partie in Ehingen ausgeht. Bei einem eigenem Erfolg könnte man im besten Fall auf den vierten Rang vorrücken, bei einer Niederlage im schlechtesten auf Platz neun durchgereicht werden. „Es muss der unbedingte Wille zu sehen sein, dass wir uns in der Offensive durchsetzen und gefährlich werden möchten. Wir müssen das Spielglück durch unseren Einsatz auf unsere Seite ziehen, denn wir möchten natürlich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause“, so Molinari.

Es dürfte aber unabhängig vom Resultat auch emotional werden im Lager des TSV. José Gurrionero, der bereits vom Verein offiziell verabschiedet wurde, macht sein letztes Spiel für Essingen. Er zieht berufsbedingt nach zwei Jahren wieder mit seiner Frau zurück nach Mallorca. Natürlich möchte er sich mit einem Sieg Richtung Heimat verabschieden.