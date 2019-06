Für ein Europa der Verständigung

Lebendiger Ausdruck der Heimatverbundenheit, der Kulturpflege und des Gemeinschaftssinns ist am Wochenende das 24. Heimattreffen der Wischauer Sprachinsel in Fachsenfeld gewesen. Dabei bezeichnete der Sprecher der Sudentendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, die Wischauer als „ein Symbol für die Sinnerfüllung der Sudetendeutschen“.

Ehrenvorsitzender Josef Legner erinnerte bei der Totenehrung am Mahnmal Schillerhöhe an die schmerzliche Vertreibung vor 73 Jahren. Gernot Ofner legte an der Ehrentafel der Wischauer ein Blumengebinde nieder. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte ein Bläserensemble der Röttinger Blasmusik. Anschließend besuchten die Wischauer den Baum der Verständigung im Garten von Schloss Fachsenfeld. Dieser Baum ist 2012 vom damaligen Aalener Oberbürgermeister Manfred Gerlach zusammen mit einer tschechischen Delegation gepflanzt worden.

Beim von Pfarrer Andreas Frosztega und von Heimatpfarrer Kurt Gottwald gehalten Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche in Fachsenfeld kam die enge Bindung der Wischauer an den Glauben deutlich zum Ausdruck. Frosztega erinnerte an die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und appellierte an die Wischauer, die Erinnerung an die alte Heimat an ihre Kinder und Enkel weiterzugeben. Der Gottesdienst wurde von Burgl und Hardl Schmiedt mit Liedern aus der „Bauernmesse“ und der „Waldlermesse“ sowie von Frieder Schimmele an der Orgel musikalisch gestaltet.

„Frieden, Freiheit, Verständigung“

Zur Feier in der Fachsenfedler Festhalle freute sich die Vorsitzende, Rosina Reim, über den Besuch von zahlreichen Gästen aus dem ganzen Bundesgebiet. Sie wertete dies als Zeichen der Verbundenheit mit den Wischauern. Man wolle bei diesem Heimatreffen unter dem Leitgedanken „Frieden, Freiheit, Verständigung“ das Wischauer Kulturgut pflegen und weitertragen.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hob als Vertreter der Patenstadt Aalen die Bedeutung von Heimat und Brauchtumspflege hervor. Es gelte, mit Verantwortung die Wurzeln nicht zu vergessen. Der Frieden in Europa sei nicht selbstverständlich, sondern eingebettet in die europäische Entwicklung und in die Versöhnung in den Herzen der allermeisten Europäer. Es brauche ein Europa der Verständigung, der Toleranz und der Weltoffenheit. Das „Familientreffen“ der Wischauer bezeichnete Renstchler als ein starkes Zeichen für eine konstruktive Erinnerungskultur, frei von Ressentiments.

Der Fachsenfelder Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch unterstrich die enge Bindung des Stadtbezirks an die Wischauer durch das 2011 eröffnete Informations- und Begegnungszentrum. Hier würden Brücken gebaut und Kontakte gepflegt. Werner Marko, Obmann der Böhmerwaldgruppe Aalen, lobte die Brauchtumspflege der Wischauer.

Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt, meinte, man habe bei den Wischauern den Eindruck, dass es heute mehr Menschen seien als einmal auf der Sprachinsel gelebt hätten. „73 Jahre nach der Vertreibung zeichnet die Wischauer eine beachtliche Lebendigkeit aus“, sagte Posselt. Insgesamt wertet er die Entwicklung im Hinblick an die Erinnerung an die Vertreibung als sehr positiv. Als Beispiele nannte er die Diskussion darüber, ob ein Sudetendeutscher Tag in Tschechien durchgeführt werden solle, und das Aufgreifen des Themas Vertreibung in den Schulen. Posselt warnte aber auch vor Nationalismus, der in Europa sein hässliches Haupt erhoben habe. Dem gelte s entschieden Einhalt zu gewähren. Dies könne nur in einem starken Europa gelingen.

Eine besondere Ehre zuteil wurde Rosina Reim, die seit 1986 dem „Virus“ der Wischauer verfallen ist und sich in besonderer Weise engagiert. Sie erhielt die Ehrennadel für besondere Verdienste. Über die gleiche Auszeichnung freute sich Leonhardt Schmiedt, der seit fast 20 Jahren die Wischauer als Musikant begleitet. Die Verdienstmedaille bekam außerdem Bernd Posselt für seine jahrzehntelange Unterstützung der Wischauer.