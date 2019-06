Für die Ü 32-Fußballer ist im Achtelfinale Schluss

Den neunten Platz haben die Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bei der 14. Auflage des Deutschen Altherren Supercups Ü 32 in Nordhorn belegt. Im Achtelfinale scheiterte das Team von Joachim Paluch und Mario Katinic dem Gastgeber VfL Weiße Elf Nordhorn erst im Elfmeterschießen und musste die Segel streichen.

Die 14. Auflage des Deutschen Altherren Supercups war mit namhaften Mannschaften und Spielern gespickt. Hertha BSC Berlin, FC Bayern München und der VfB Lübeck gehörten zu den Bekanntesten. Die „Alte Dame“ aus Berlin hatte mit Sejad Salihovic einen Ex-Profi in ihren Reihen, der sich mit 34 Jahren noch im besten Fußballalter befindet. Der Bosnier stand bis Sommer 2018 im Bundesligakader des Hamburger SV und möchte nach einer Pause nun wieder im Profibereich Fuß fassen. Salihovic wartete im ersten Spiel der Gruppe B auf die TSG. Joachim Paluch und Mario Katinic stellten ihre Jungs perfekt auf den Gegner ein. Bereits nach zwei Minuten gelang Julian Rosengarten die 1:0-Führung.

Dieser Treffer spielte den Weilermern voll in die Karten. Von nun machte Hertha das Spiel. Klare Chancen hatte die Ü 32 des Bundesligisten jedoch nicht. Kurz vor dem Abpfiff gelang Stefan Fröhlich mit einem Lupfer das 2:0 und damit die Entscheidung. Der erste Dreier war eingefahren. Weiter ging es gegen den SV Reislingen-Neuhaus, eine Zweigstelle des VfL Wolfsburg. Wieder war die Defensive der TSG gefordert. Sascha Lesch verhinderte mit einer tollen Parade den Ausgleich. Cuma Pugar brachte die Paluch-Elf in Führung. Es war das beste Spiel der TSG. Mit viel Kampf und Leidenschaft rettete die TSG den Sieg ins Ziel und führte mit sechs Punkte die Tabelle an. Das letzte Spiel bestritt die TSG gegen den VfB 07 Klötze. Es war eine ganz enge Partie. Klötze verteidigte geschickt und wäre mit einem Punkt zufrieden gewesen.

Merz trifft

Nach einer schönen Aktion von Dominik Skalitzki kam Christoph Merz an den Ball. Der Torjäger ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte das 1:0. Mit drei Siegen aus drei Spielen stand die TSG unter den besten 16 Mannschaften Deutschlands. Das letzte Gruppenspiel am zweiten Turniertag bestritt die Mannschaft aus der Weststadt gegen den FC Könen. Dank den Toren von Stefan Fröhlich, Alfred Dietterle und Patrick Plickert zog die TSG als einzige Mannschaft des Turniers mit einer „weißen Weste“ in das Achtelfinale des Deutschen Altherren Supercups Ü 32 ein. Hier warteten die Gastgeber des VfL Weiße Elf Nordhorn. Die Anfangsminuten gehörten der TSG. Christoph Merz und Julian Rosengarten hatten Chancen auf die Führung. Anschließend fand die Weiße Elf besser in Spiel und hatten ebenfalls Möglichkeiten. Ein Treffer sollte nicht fallen, sodass dieses Duell im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Christoph Merz, Julian Rosengarten, Christoph Dolderer, Christoph Bolsinger und Cuma Pugar gingen für die Weilermer an den Punkt. Am Ende hatten die Nordhorner die besseren Nerven und zogen in das Viertelfinale ein. Hier war jedoch für die Gastgeber Schluss. Im Finale standen sich die Spandauer Kickers und Concordia Hamburg gegenüber. Nach einem spannenden Finale stand die Elf aus Berlin als Sieger der 14. Auflage des Deutschen Altherren Supercups Ü 32 fest. Mit diesem neunten Platz hat sich die TSG innerhalb von sechs Jahren in die Top-Ten der Ewigenliste des DAHSC hochgespielt.