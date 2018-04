Für den zivilen Friedensdienst in der Ukraine

Zur Eröffnung des neuen Büros vom ForumZFD (Ziviler Fiedensdienst) in Odessa überbrachte Jürgen Menzel als Vertreter vom Aufsichtsrat des Forum die besten Wünsche und ermunterte die zukünftigen Projektpartner, sich für Frieden in der Region zu engagieren.

Er ermunterte sie, eng zur Überwindung der Gewalt zu vernetzen und zu engagieren, dass der gewalttätige Konflikt nicht nochmal die Region erreicht. Unter den zukünftigen Projektpartner war auch AVP-Ukraine vertreten (Alternative to Violent Project), die mit Act For transformation eine langjährige Partnerschaft haben und deren Aktivitäten in verschiedenen Bereichen unterstützt wurden, unter anderem auch über die Förderung von Eine-Welt Projekten der Stadt Aalen. Menzel eröffnete das Büro zusammen mit dem Honrarkonsul der Deutschen Botschaft in Odessa, Olexandr Kyfak, der Programmleiterin Zornitsa Propova-Glodzhani und der Regionalreferentin Hannah Landwehr vom ForumZFD. Foto: Act For Transformation