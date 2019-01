Für den guten Zweck gekickt

Etwa 30 Sekunden war Oberbürgermeister Thilo Rentschler beim Gastrokick im vergangenen Jahr auf dem Spielfeld, wie er sagt. „Nach dem Anstoß war ich aber froh, den Profis das Feld überlassen zu können“, so der OB am Mittwoch bei der Scheckübergabe der Veranstaltung, für die er die Schirmherrschaft übernommen hat. Im Juni vergangenen Jahres haben 13 Mannschaften beim Benefiz-Turnier um den Sieg gekämpft. Der Erlös, insgesamt 5000 Euro, ging an verschiedene soziale Projekte. Über je 1000 Euro durften sich die Radio-7-Drachenkinder, das Segeltaxi, die Hermann-Hesse-Schule, die Caritas-Kindererholung und das Kinderheim Maria della Esperanza in Ecuador, für das sich Schwester Isabell Dietrich aus unserer Region engagiert, freuen. Die Organisatoren, der Round Table 195 Aalen, Mischa Welm und Joachim Klutz, sind schon in den Vorbereitungen für den Gastrokick 2019, der Anfang Juli stattfinden wird. Foto: Anja Lutz