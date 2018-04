Für den Frieden beten

- Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Aalen lädt zum Ökumenischen Friedensgebet am Turm der Stadtkirche ein. Zu dieser Arbeitsgemeinschaft gehören Bürgerinnen und Bürger aus der Katholischen Kirche, der Evangelischen Kirche, der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) und der Evangelisch-methodistischen Kirche. Bis Pfingsten findet das gemeinsame Gebet für den Frieden wöchentlich statt.Das nächste Gebet ist am Montag, den 23. April, um 18.10 Uhr am Turm der Stadtkirche.