Für den Beruf qualifiziert

24 Männer und Frauen haben sich im Berufsbildungsbereich der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb für ihre Arbeit in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung qualifiziert. Kürzlich erhielten sie ihr Zertifikat in Aalen.

Es ist ein besonderer Moment für die Absolventen, die zur Zertifikatübergabe des Berufsbildungsbereiches (BBB) im Gutenberg-Kasino der Werkstatt am Kocher in Aalen gekommen sind. 27 Monate haben sie unterschiedliche Abteilungen der fünf Ostalb-Werkstätten durchlaufen, ihre Fähigkeiten erprobt und ausprobiert, wo sie sich am wohlsten fühlen. Das nun erworbene Zeugnis ist eine gute Grundlage für die Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder einer Integrationsfirma. Außerdem erhöht es die Chance, bei entsprechender Eignung einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu finden.

Ein wichtiger Schritt im Leben

„Sie können stolz darauf sein, das geschafft zu haben“, betonte Julia Urtel als Vertreterin des Landratsamtes Ostalbkreis. Das Ende einer Ausbildung sei ein wichtiger Schritt im Leben. Das Qualifizierungsangebot habe den Zweck, Menschen mit Behinderung gezielt und fachspezifisch für das Arbeitsleben zu fördern, beschrieb der Jobcoach und Teamleiter des BBB der Ostalb-Werkstätten, Peter Friedel. In den ersten drei Monaten werden die beruflichen Basiskompetenzen in einem speziellen Testungsverfahren und bei verschiedenen Praktika geprüft. Je nach Interesse und Fähigkeit arbeiten die Männer und Frauen in den Bereichen Verpackung, Montage, Metall- und Holzverarbeitung sowie in der Hauswirtschaft. Hinzu kommen Schulungen in Theorie und Praxis, die im Bildungs- und Kompetenzzentrum (BIKOM) der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb in Aalen stattfinden. Ein weiterer Schwerpunkt ist das soziale Kompetenztraining.

Folgende Absolventen haben das BBB-Zertifikat erhalten: Manuel Bertrand, Michael Dispan, Thomas Graf, Heribert Grimmeisen, Maria Janzen, Tobias Kuhn, Sabine Schmucker, Anette Strauß, Martin Veit, Beyza Balasar, Olga Filippov, Kevin Fischer, Moritz Herkommer, Merve Kabakyer, Alisa Kukic, Andreas Kuznik, Fabian Müller, Maik Schüle, Julian Sikora, Jana Stern, Seyda Turgut, Marc Eßlinger, Michael Voag, Markus Leis.