Im zweiten Anlauf soll das Ostalbderby zwischen dem TSGV Waldstetten und den SF Dorfmerkingen am kommenden Samstag, 14 Uhr, angepfiffen werden.

Aufgrund der Tabellensituation – beide rangieren punktgleich knapp vor den direkten Abstiegsplätzen – gilt hüben wie drüben: verlieren verboten. „Der Platz ist zwar uneben, es spricht aber nichts dagegen, dass das Nachholspiel stattfindet“, sagt Timo Brenner. Der Sportliche Leiter des TSGV Waldstetten hofft auf einen erfolgreichen Abschluss, bevor es in die Winterpause geht. Allein ein Blick auf die Tabellensituation unterstreicht, was im Ostalbderby auf dem Spiel steht. Denn ähnlicher hätte die bisherige Saison nicht laufen können. Beide haben bisher viermal gewonnen, viermal unentschieden gespielt und siebenmal verloren, stehen deshalb mit jeweils 16 Punkten auf den Plätzen elf und zwölf.

„Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil es in der Tabelle verdammt eng zugeht“, misst Brenner dem Ostalbderby eine große Bedeutung im Abstiegskampf zu. Der Wille sei der Elf von Trainer Leo Gjini nicht abzusprechen, weshalb Brenner gegen Dorfmerkingen auch auf das nötige Glück hofft. Er erwartet kein hochklassiges Duell: „Das wird ein Kampfspiel, denn ein hohes spielerisches Niveau wird der Platz nicht hergeben.“ Die Sportfreunde Dorfmerkingen sind Brenner zufolge ein Gegner, „der so weit unten in der Tabelle eigentlich nichts verloren hat, sondern eher ins erste Drittel gehört.“ Der Sportliche Leiter des TSGV schwärmt von einem hervorragenden Trainer Helmut Dietterle und einem gegnerischen Kader mit viel Qualität. „Das hat das 2:2 in Weilheim am vergangenen Wochenende gezeigt. Dort holt nicht jeder einen Punkt.“ Personell könnte es beim TSGV weitaus rosiger aussehen. Neben dem rotgesperrten Robin Eißele wird Ralph Molner ausfallen. Und ob die zuletzt angeschlagenen Patrick Stöppler, Claudio Römer und Philipp Ebner bis Samstag rechtzeitig fit werden, ist noch fraglich.

Vier sind schon im Urlaub

Alles andere als aus dem Vollen schöpfen kann auch Helmut Dietterle. „Florian Wille und Roman Riedel konnten verletzungsbedingt in dieser Woche noch gar nicht trainieren.“ Außerdem kommt den SFD der Nachholtermin recht ungelegen, weil gleich vier Stammspieler schon länger einen Urlaub gebucht hatten. „Fabian und Jeffrey Janik, Peter Niederer und Nicolai Sauer sind beim Skifahren und werden deshalb sicher ausfallen“, so Dietterle. Der Dorfmerkinger Coach hat enormen Respekt vor den Waldstettern: „Das ist eine kompakte, gut organisierte Mannschaft mit einem starken Torwart, einer stabilen Abwehr, einem laufstarken Mittelfeld und schnellen Stürmern.“ Und: „Wie wir spielt auch Waldstetten besser als es das Punktekonto aussagt.“