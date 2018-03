Für 73 Tage ist die Welt in Ordnung

Es ist ist wie eine Reise in die Vergangenheit für die rund 40 Mitglieder des Aalener Eishockeyvereins EHC. Nach dem Verlust der Eishalle im Jahr 2006 nutzen die Sportler die mobile Eisbahn im Greut, um auf den gut 800 Quadratmetern ihrem Kufensport auf der Ostalb Leben einzuhauchen. Allerdings ist dieser Spaß begrenzt und jedes Jahr aufs Neue ungewiss.

„Wir brauchen keine riesige Halle, aber eine Eisfläche auf der wir ausreichende Trainingsbedingungen haben“, sagt Julian Brenner vom EHC Aalen. Auf der mobilen Eisbahn reicht die Fläche dazu nicht aus. Nötig wäre dafür eine Eisfläche mit 60x30 Quadratmetern, auf der mobilen Fläche sind es nur 800 Quadratmeter.

„Wir können hier nur mit fünf Spielern trainieren und auch die Linien fehlen, um etwa nach den echten Regeln zu spielen“, so Brenner weiter. Dennoch freuen sich die rund 40 aktiven Sportler vom EHC über diese Möglichkeit auf dem Greutplatz, die allerdings nicht von Dauer ist. Denn Mitte Februar ist Schluss und dann heißt es wieder hoffen und bangen, dass die Eisbahn auch im nächsten Jahr wieder angeboten wird. Training hat der Verein an zwei Tagen in der Woche.

Mittwoch und Freitag messen sich die jungen und alten Eishockey-Spieler vom EHC für 1,5 Stunden auf der Eisfläche. Der Nachwuchs kommt dabei am Freitag für eine Stunde auf seine Kosten. „Wir haben derzeit keine Nachwuchssorgen und haben zehn junge Sportler in unseren Reihen. Der jüngste ist erst vier Jahre“, sagt Brenner. Eine optimale Spielzeit im Eishockey wäre allerdings von September bis März und nicht nur, wie in dieser Saison, für 73 Tage. Doch seit die Eishalle 2006 abgerissen wurde, gibt es diese Möglichkeiten in Aalen nicht mehr. „Wir wollen die Diskussion in der Stadt wieder anregen, denn wir glauben, dass es durchaus Interesse an einer Eishalle gibt“, so Brenner weiter. Brenner denkt da nicht nur an den eigenen Verein, sondern auch an Familien, die „durchaus gerne mal Schlittschuh fahren würden“.

Mehrzweckhalle als Idee

Die nächste Eishalle ist erst wieder in Ulm oder eben in Adelberg - zu weit für den Aalener Verein. Für Brenner muss es auch keine reine Eishalle sein. Er bringt beispielsweise „eine Art Mehrzweckhalle ins Gespräch“. „Klar ist so eine Halle immer schwer zu finanzieren. Doch für andere Sportarten werden auch passable Trainingsmöglichkeiten angeboten“, sagt Brenner. Seit 30 Jahren gibt es den EHC Aalen nun bereits. Im normalen Ligaspielbetrieb schaffte es der Verein mit rund 80 Mitgliedern sich in der untersten Liga, der Landesliga, zu etablieren. Ganze vier Vereine gab es damals in der Aalener Region. Davon ist nur noch der EHC übrig und ist derzeit wohl der einzige Eishockey-Verein ohne eigene Eisfläche.