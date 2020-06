Fünfte Auflage der Wiesenfibel erschienen

„Nur was man kennt, kann man schützen.“ Dieser Satz ist wahrer denn je. Ihn hat Ralf Worm auch im Vorwort für seine jetzt schon in fünfter Auflage erschienene Wiesenfibel verwendet, weil man eben nur das wertschätzt, worüber man Bescheid weiß. „Ohne Blumen gäbe es keine Insekten, deren Wichtigkeit unsere Gesellschaft erst in jüngster Zeit zu entdecken gelernt hat.“ Nicht von ungefähr säen Gemeindegärtner an Straßenrändern immer häufiger Pflanzstreifen mit Wiesenblumen, wohl wissend, dass damit auch den bestäubenden Wildbienen geholfen wird.

Der Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbandes im Ostalbkreis und Autor der Wiesenfibel fügt noch ein paar Zahlen hinzu. „In Deutschland gibt es knapp 50 000 Arten von Tieren, 70 Prozent davon sind Insekten. Von den Pflanzen kennen wir rund 10 000 Arten. In dieser Fibel sind 350 erwähnt.“ Sie soll Landwirten, Biologen, Wanderern, aber auch Schülern ermöglichen, alle Blumen und Gräser unserer Wiesen nach Farben unterscheiden und erkennen zu lernen. Gleichzeitig weist das überall im Buchhandel zu erwerbende Büchlein auf den Rückgang der Biodiversität und den notwendigen Schutz der Blumenwiesen hin und gibt Handreichungen, sie wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken.

Auf mehr als 130 Seiten werden die Blumen in einem Farbleitsystem geordnet und benannt, zahllose Fotos geben Auskunft über die genauen Erkennungsmerkmale für eine sichere Bestimmung der jeweiligen Pflanze und ein Text beschreibt diese und gibt zusätzlich viele interessante Informationen. Einprägsame Piktogramme beschreiben zum Beispiel die bevorzugten Bodeneigenschaften, die Lebens- und Blühdauer, die Größe oder auch die Seltenheit der Pflanze.

Im April 2019 hatte Worm die erste Auflage der Wiesenfibel im Selbstverlag herausgebracht – nicht nur für Landwirte und Biologen, wie Worm betont, sondern auch als Handreichung für alle Naturliebhaber. Dabei war ihm wichtig, dass jedermann auch ohne Vorkenntnisse die Fibel nutzen kann und trotzdem sicher die Pflanzen der Wiesen bestimmen kann. In der ersten Auflagen wurde die Wiesenfibel mit nur 200 Stück noch im Hausverlag gedruckt. Diese waren so schnell vergriffen, dass innerhalb desselben Jahres drei weitere Auflagen mit insgesamt 10 000 Exemplaren in externen Druckereien gefertigt und über ganz Deutschland hinweg verkauft wurden. Auch viele Schulen waren sehr interessiert, die gleich ganze Klassensätze erstanden.