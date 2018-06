Fünfkampf um die Relegation

Die Meistertitel in der Fußball-Kreisliga A sind seit dem vergangenen Wochenende vergeben, für den letzten Spieltag bahnt sich jedoch ein dramatisches Finale um den Relegationsplatz in der A II-Staffel an. Im Tabellenkeller müssen noch einige Teams um den Klassenverbleib zittern.

Kreisliga A I: Hofherrnweiler II (2./61 Punkte) kann sich beim bereits abgestiegenen SV Göggingen (16./11) ganz unbeschwert für die Relegation warmschießen – im Hinspiel gab es ein 11:1-Schützenfest. TSV Essingen II hingegen ist nach den jüngsten beiden Niederlagen das eingetreten, was man unbedingt vermeiden wollte: Ein Zittern bis zum letzten Spieltag. Im schlimmsten Fall könnten die Essinger noch von Großdeinbach (14./31) überholt werden und müssten somit in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Um den direkten Klassenverbleib zu erreichen, reicht ein Heimsieg gegen Straßdorf (5./49). Sollte dies nicht gelingen, bleibt die Hoffnung, dass Großdeinbach kein Überraschungserfolg gegen Meister Heuchlingen (1./68) gelingt.

Kreisliga A II: Die wichtigste Entscheidung ist bereits am vergangenen Wochenende gefallen – nach zwei Jahren Abstinenz kehrt der SV Wört (1./58) als Meister in die Bezirksliga zurück.

Die Partie des Meisters beim Liganeuling TSV Westhausen (9./40), der zu keiner Zeit ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten war, ist für beide Seiten also nur noch von geringer Bedeutung. Deutlich dramatischer gestaltet sich das Fernduell um die Vize-Meisterschaft und die damit verbundene Relegationsteilnahme. Fünf Teams besitzen noch realistische Chancen, den Wörtern über die Relegation in die höhere Spielklasse zu folgen. Die beste Ausgangslage besitzt aktuell Union Wasseralfingen (2./50), die das klar bessere Torverhältnis im Vergleich mit der punktgleichen Adelmannsfelden (3./50) besitzt. Beide Kontrahenten müssen jedoch in alles entscheidenden Verfolgerduellen bestehen, wobei sich die Gegner bei einem Sieg ebenfalls noch Hoffnungen machen dürfen. Wasseralfingen muss beim wiedererstarkten Hüttlingen (4./49) antreten, das in der Rückrunde nur ein einziges Spiel verloren hat und plötzlich doch noch erfolgreicher sein könnte als mit Platz drei in der Vorsaison.

Adelmannsfelden müsste sich vor heimischer Kulisse gegen Kerkingen (6./49) durchsetzen und im Fall der Fälle acht Treffer im Torverhältnis gegenüber der Union aufholen, um den Traum vom Durchmarsch am Leben zu erhalten. Während sich das genannte Spitzenquartett gegenseitig wertvolle Zähler streitig machen, könnte der TV Bopfingen (5./49) der „lachende Fünfte“ im Bunde sein. Zwar ist der TVB auf die für ihn nützlichen Resultate, am besten zwei Punkteteilungen in den Verfolgerduellen oder niedrige Siege für die punktgleichen Hüttlinger und Kerkinger angewiesen. Ein Kantersieg gegen Rosenberg (16./16) könnte den Bopfingern dann genügen, um doch noch Rang zwei zu erobern. Meistert der TVB seine Pflichtaufgabe, so gilt es anschleßend die weiteren Resultate abzuwarten – ebenso auch an den beiden weiteren Schauplätzen dieses dramatischen Fünfkampfes um Platz zwei. Im Abstiegskampf besteht zumindest noch ein wenig Spannung. Während Rosenberg und Röhlingen (15./16), das sich beim VfB Tannhausen (7./46) aus der A-Klasse verabschieden wird, längst als Absteiger feststehen, ist auch am unteren Tabellenende ein Fernduell um den Relegationsplatz entbrannt.

Den vergangenen beiden Siegen zum Dank besteht für Ellenberg (14./34) weiterhin die Möglichkeit, den Relegationsplatz noch zu verlassen. Nordhausen-Zipplingen (13./35) muss dadurch weiterhin um den direkten Klassenverbleib bangen,könnte diesen jedoch einen Erfolg bei Schwabsberg-Buch (10./40) endgültig eintüten. Ellenberg hingegen muss auf Schwabsberger Schützenhilfe hoffen und sich zeitgleich bei Dorfmerkingen II (12./37) durchsetzen, das aufgrund des positiven Torverhältnisses bereits abgesichert sind. Für die Teams im komfortablen Mittelfeld geht es nur noch um die Plätze. So streiten sich etwa Stödtlen (8./40) sowie Pfahlheim (11./38) im direkten Duell noch um einen einstelligen Platz.

Kreisliga A III:Königsbronn/Oberkochen (5./54) kann maximal noch ihren aktuellen fünften Rang absichern, muss dazu jedoch gegen Schnaitheim II (12./34) gewinnen. Im Negativfall könnte die SGM allerdings noch um zwei Positionen abrutschen. Prekärer ist die Situation für Härtsfeld (16./23) aktuell auf dem vorletzten Rang positioniert. Bleibt es dabei, müssten die Härtsfelder in einem entscheidenden Relegationsmatch gegen den Vizemeister der Kreisliga B V antreten. Der FCH empfängt mit Söhnstetten (10./39) einen Gegner aus gesicherten Gefilden – es ist also noch alles drin.