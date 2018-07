Fünfjähriger reißt aus und fährt alleine mit dem Zug an den Badesee

Ausgesprochen unternehmungslustig hat sich ein 5-Jähriger am Samstagmittag gezeigt.

Der Junge hatte wohl die Gunst der Stunde genutzt und gegen 12 Uhr in einem unbemerkten Moment die elterliche Wohnung in der Aalener Innenstadt verlassen. Nachdem der besorgte Vater gut eine Stunde lang selbst alles abgesucht, den Jungen aber nicht gefunden hatte, verständigte er die Polizei.

Dort wurde der in solchen Fällen übliche Mechanismus in Gang gesetzt, der 5-Jährige wurde zur „Fahndung“ ausgeschrieben, außerdem machten sich Beamte zu Fuß ins Stadtgebiet auf, um nach dem Ausreißer zu suchen – ohne Erfolg.

Erst kurz vor 16 Uhr verständigten Beamte des Polizeireviers Heidenheim ihre Aalener Kollegen. Sie hatten den abenteuerlustigen Bub am Itzelberger See aufgegriffen. Wie sich herausstellte, war der 5-Jährige zielstrebig zum Bahnhof marschiert, hatte sich in den Zug gesetzt und diesen, vielleicht weil ihm der See so sehr gefiel, in Itzelberg wieder verlassen.

Als Krönung seines Ausflugstages durfte er dann auch noch mit dem Streifenwagen nach Hause gebracht, wo er dann seinem Vater übergeben wurde.