Fünferpack von Freimuth

Ein Mann, fünf Tore, ein Sieg. Der TSV Hüttlingen hat dank eines Fünferpacks von Manuel Freimuth mit 5:0 gegen Nordhausen/Zipplingen gewonnen. Union Wasseralfingen erzielte vier Treffer auswärts.

Kreisliga A I: TSV Essingen II – Bargau II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Keskin (3.), 2:0 Weygoldt (45.), 2:1 Bialluch (52.), 3:1 Weygoldt (75.). Der Sieg ist für Essingen II ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Gäste spielten zwar mit, doch der TSV wusste auf jede Aktion des FC eine Antwort. Nach dem Seitenwechsel kamen die Bargauer besser ins Spiel und konnten durch Bialluch zum Anschluss kommen, doch der TSV traf durch Weygoldt in der 75. Minute erneut und sicherte so den Sieg.

Bettringen II – TSG Hofherrnweiler II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Skalitzki (5.), 0:2 Frank (67.). Beim Tabellenachten konnte sich der Top-Verfolger Hofherrnweiler keine Blöße leisten und zeigte diese auch nicht. Skalitzki brachte die Gäste früh in Führung und hielt das Spiel der Gastgeber damit in Schach. Die Bettringer wussten sich zwar zu wehren, münzten die Chancen aber nicht in Tore um. Auch in den zweiten 45 Minute waren die Gäste dominant und erhöhten sogar noch auf 2:0.

Kreisliga A II: Schwabsberg-Buch – Adelmannsfelden 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Moritz Müller (13., 48.). Die DJK-SG zeigte ihre beste Heimleistung in dieser Saison. Es war ein hochverdienter Sieg für die Gastgeber - und die hätten noch höher gewinnen können. Der TSV nutzte seine zwei guten Chancen dagegen nicht. Reserven: 1:0.

Tannhausen - Dorfmerkingen II X:X. Das Spiel wurde bei einem Halbzeitstand von 1:1 auf Grund eines anhaltendem Gewitters abgebrochen.

Wört - Pfahlheim 0:0. Die ersten Minuten gehörten der Heimelf und sie erspielte sich auch eine Großchance. Das Spiel wurde dann aber ausgeglichener. Die Heimelf hatte zwar die größeren Spielanteile, konnte aber nur noch einen Lattentreffer nach einem Freistoß für sich verbuchen. Die Abwehrreihen blieben auch nach der Pause dominant und so blieb es in einem kampfbetonten Spiel bei einer Punkteteilung. Reserven: 2:3.

Rosenberg - SGM Union Wasseralfingen 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Eisele (49.), 0:2 Hahn (58.), 0:3 Nowacki (63.),0:4 Hahn (89.). Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen. Nach der Pause war Wasseralfingen die bessere Mannschaft und gewann am Ende verdient.

Bopfingen – Röhlingen 5:2 (4:1). Tore: 0:1 Schilk (4.), 1:1, 2:1, 5:1 alle Colletti (10., 25., 64.), 3:1 Susso (33.), 4:1 Brunner R. (45.), 5:2 Weber (85.). In der Anfangsphase waren die Gäste gefährlich. Der TVB legte dann einen Gang zu und entschied die Partie noch in der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte passierte nicht mehr viel.

Westhausen – Kerkingen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Herdeg (13.), 1:1 Dauser (54. FE), 2:1 Sauter (85.). In einem spielerisch ausgeglichenen und umkämpften Spiel, konnte die Heimmannschaft die kurze Witterungsunterbrechung nutzen und erzielten kurz vor Schluss das Siegtor. Reserven: 0:2.

Stödtlen - Ellenberg 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Knecht M. (69.), 1:1 Landgraf F. (90.+3).

Stödtlen war über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft, geriet aber dennoch zunächst in Rückstand. Am Ende traf Stödtlen kurz vor dem Ende zumindest noch zum Ausgleich. Reserven: 3:1.

Hüttlingen - Nordh.-Zipplingen 5:0 (3:0). Tore: Alle fünf Tore Manuel Freimuth (13., 16., 20., 49., 62.). Nach einem furiosen Start führte der TSV Hüttlingen durch einen lupenreinen Hattrick bereits nach 20 Minuten mit 3:0. Die Gäste fanden auf Grund der druckvollen Spielweise der Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel und verloren am Ende auch in dieser Höhe verdient. Reserven: 6:2.

Kreisliga A III: Härtsfeld - SGM Königsbr./Oberkochen 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Raunecker (26.), 1:1 Mager (43.). Keine weiteren Angaben.