Fünferpack in der Kreisliga B

Fünf Tore in einem Spiel – das und noch mehr war los in den Staffeln der Fußball-Kreisliga B.

Kreisliga B III

SG Schrezheim - TSV Hüttlingen II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Arnold (63.), 1:1 Fauser (75.). In der Anfangsphase der ersten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten den Führungstreffer. Danach hatten die Schrezheimer das Spiel zwar im Griff, konnten aber nur noch den Ausgleichstreffer erzielen obwohl noch genügend Torchancen für den Siegtreffer vorhanden waren.

Spfr Eggenrot - SG Union Wasseralfingen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Yilmaz (25.), 0:2 Faul (72.). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte Union II einen schönen Treffer zur Halbzeitführung. In Hälfte zwei versuchten die Sportfreunde den Ausgleichstreffer zu erzielen, bekamen aber stattdessen den zweiten Gegentreffer, der die Partie entschied. Reserven: 1:2.

Spfr Rosenberg - SV Wört II 4:1 (1:0). Tore: 1:0, 4:1 Rathgeb (45., 79.), 2:0 Schreckenhöfer (46.), 2:1 Lorenz (70.), 3:1 Engelhard (75.). Rosenberg war die spielbestimmende Mannschaft und gewann verdient mit 4:1.

DJK SV Aalen - FC Ellwangen II 6:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Krasniqi (6., 22.), 2:1 Hoffmann (25., Strafstoß), 3:1, 4:1 Krasniqi (31., 53.), 5:1 A. Basaran (62.), 6:1 Krasniqi (79.), 6:2 Shahin (90.). Mann des Spiels war Cemal Krasniqi mit seinem Fünferpack. Die Gastgeber glänzten mit einer guten Chancenverwertung.

SV Jagstzell - TV Neuler II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 F. Riethmüller (75.). Die Jagstzeller waren über weite Strecken die bessere Mannschaft und hätten mehr Tore erzielen können.

SSV Aalen II - SV Dalkingen 3:3 (1:2). Tore: 0:1 König (10.), 0:2 Selimi (25.), 1:2 Späth (37.), 2:2 Akyürek (50.), 3:2 Kurtzke (60.), 3:3 König (70., FE). Keine weiteren Angaben.

SGM Fachsenfeld/Dewangen - SGM Rindelbach/Neunheim 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Drechsler (41.), 1:1 Schips (73.), 2:1 Volk (77.), 3:1 Maier (78.), 3:2 Gentner (81.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga B IV

SGM Kirchheim/Trochtelfingen II - SG Riesbürg 1:9 (1:3). Tore: 0:1, 1:7 Vierkorn (10., 74.), 0:2, 1:6 Hauswirth (23., 62), 0:3 El Mekhzoumi (28.), 1:3 Joas (36.), 1:4 Fischer (50.), 1:5 Ensslin (54.), 1:8 Roith (83.), 1:9 Nowakowski (90.). Das Spiel war eine einseitige Angelegenheit.

FC Röhlingen - SV Waldhausen II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Tusche (52.), 2:0, 3:0 Schilk (65., 68.). Der FC dominierte die Partie und hätte durchaus höher gewinnen können.

SV Elchingen - FSV Zöbingen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Schierle (25.), 0:2, 0:3 E. Kornetzky (38., 74.), 0:4 Raphael (90.+1). In einem Spiel in dem die Heimmannschaft in keiner Phase der Partie Zugriff auf das geschehen hatte, nutzte der Gegner aus Zöbingen seine Chancen eiskalt aus. Der Gast gewann beim schwachen SV Elchingen verdient. Reserven: 2:1.

SV Lippach - SGM Rött./Oberd./Aufhausen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Götz (35., Strafstoß). Bes. Vork.: 90+1. Gelb-Rote Karte für Rohra. In einem ausgeglichenen Derby entschied ein Strafstoß das Spiel zu Gunsten der Gäste. Reserven: 1:2.

RV Spvgg Ohmenheim - SV Lauchheim II 3:2 (2:1). Tore: 1:0 J. Meyer (7.), 1:1 Diffart (40.), 2:1 M. Erdeli (45.), 2:2 D. Ziegler (60.), 3:2 Johannes Eberhardt (90., FE). Bes. Vork.: 75. Gelb Rote Karte Lauchheim II. Trotz Halbzeitführung kam Ohmenheim nicht richtig ins Spiel und konnte durch einen Foulelfmeter in der Schlussminute eine glücklichen Sieg einfahren.

Kösinger SC - FV Unterkochen II 5:3 (2:2). Tore: 0:1 Bastillo (19.), 0:2 Kolb (35.), 1:2, 3:2 Reiter (40., 55.), 2:2 Gruber (45.+2), 4:2 Fischer (65.), 5:2 Weber (75., ET). Keine weiteren Angaben.

SC Unterschneidheim - SV DJK Nordhausen-Zipplingen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Sing (15.), 1:1 Birkle (16.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga B V

TSG Giengen - Härtsfeld 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Baumann (64.), 1:1 Lorenz (68.), 1:2 Hausy (83.), 2:2 Weller (89.). Bes. Vork.: 90. Gelb Rote Karte Härtsfeld. Keine weiteren Angaben.

Milan Heidenheim II - SGM Auernh./Neresheim 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Reichenbach (38.), 0:2 Zembrod (40.), 0:3 Eichhorn (42.). Keine weiteren Angaben.