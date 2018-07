Fünf Studentinnen holen den „Ostalb-Oskar“

Die Sparkassenstiftung Ostalb hat gestern den Hochschulpreis übergeben. Die Auszeichnungen überreichten Landrat Klaus Pavel und der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Carl Trinkl, am Abend in einer Festveranstaltung in der Hauptstelle des Kreditinstituts in Aalen an fünf Studentinnen aus Aalen und Gmünd.

Von unserem MitarbeiterViktor Turad

Die jungen Frauen erhielten außer dem Preisgeld die als „Ostalb-Oskar“ bekannte Skulptur des Gmünder Künstlers Eckhardt Dietz. Die weiteren für diesen Preis Nominierten bekamen eine Urkunde und ein Geschenk. Mit dem Hochschulpreis wolle die Stiftung junge Wissenschaftler anspornen und ihre Leistungen würdigen, sagte Pavel. Sie wolle aber auch die hohe Qualität der Hochschulen im Ostalbkreis in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. 19 Arbeiten seien eingereicht worden, unterstrich der Landrat weiter. Sie seien interessant und beeindruckend und wiesen eine breite Themenvielfalt auf.

Der Rektor der Aalener Hochschule für Technik und Wirtschaft, Professor Dr. Gerhard Schneider, hielt die Laudatio auf Carmen Nicole Hafner. Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Arbeit „Mikroskopische Untersuchung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren und quantitative Gefügeanalyse“. Dabei geht es um die Speicherung von Strom. Angesichts des steigenden Bedarfs an Energie und der Endlichkeit fossiler Energieträger, betonte Schneider, müsse der Umstieg auf regenerative Energien gelingen. Betreut worden war die Preisträgerin auch von Timo Bernthaler.

Professor Ulrich Schendzielorz von der Gmünder Hochschule für Gestaltung würdigte die Arbeit von Tanja Grill und Bianca Schmid unter dem Titel „Lesezeichen – das System der Leseförderung“, die er zusammen mit seinem Kollegen, Professor Michael Götte, betreut hatte. Der Laudator sprach von der Magie, die Lesen und Schreiben für viele hatten, die diese Fähigkeiten inzwischen selbstverständlich anwenden. Ohne Sprache wäre der Mensch hilflos. „Um in der Welt zu bestehen, brauchen wir die Lese- und Schreibkompetenz als Voraussetzung für eine umfassende Medienkompetenz.“ Die Studentinnen hätten ihr Projekt Leselust mithilfe einer Schulklasse und deren Lehrerin Andrea Elser in Waldstetten „an den gnadenlosen Erfordernissen der Realität entwickelt und erprobt“.

Die Professoren Dr. Manfred Wespel und Dr. Hansjörg Seybold von der Pädagogischen Hochschule in Gmünd widmeten ihre Laudatio den Dissertationen „Bildungsstandards im Fächerverbund ‚Mensch, Natur und Kultur’ – Auswirkungen auf Unterrichtspraxis und Leistungsmessung an Grundschulen unter besonderer Berücksichtigung des naturwissenschaftlichen Lehrens und Lernens“ von Andrea Lengsfeld und der Dissertation „Förderung des Leseverstehens in der Grundschule. Ein theoriegeleitetes Fortbildungskonzept zur Ausbildung und Weiterentwicklung der Sach- und Medienkompetenz von Lehrkräften im Bereich Leseverstehen“ von Andrea Steck.

Die Feier umrahmten musikalisch „The Flying Penguins“.