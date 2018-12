Fünf Schwestern überzeugen in der Stadtkirche

Am Sonntagabend hat das Vokalensemble Schwester hoch fünf in der Stadtkirche Aalen zu einem besinnlichen Adventskonzert eingeladen. Die Schwestern erzählten, dass die Tradition des Adventskranzsingens in ihrem musikalischen Elternhaus sehr wichtig für sie war.

Das Adventskonzert in der Aalener Stadtkirche soll in Anlehnung an diese Tradition stehen und eine besinnliche, adventliche Stunde bescheren, erklärten die Schwestern Monika (Sopran, Jahrgang 1987), Agnes (Sopran, Jahrgang 1976), Franziska (Mezzosopran, Jahrgang 1984), Maria (Alt, Jahrgang 1979) und Cordula (Alt, Jahrgang 1978).

Verschiedene befreundete Komponisten halfen den fünf Schwestern, bekannte Adventslieder in eine geeignete, fünfstimmige Version umzuwandeln, da die meisten Lieder nicht für so eine ungewöhnliche Kombination eines Ensembles ausgelegt sind.

Die stimmlich sehr gut ausgebildeten Schwestern spielten mit der wunderbaren Akustik der Aalener Stadtkirche und bezogen das Publikum am Anfang mit in den Abend ein. Das Publikum sang gemeinsam mit dem Ensemble „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Um die Stimmung besinnlich zu halten, bat das Ensemble darum, den Applaus auf das Ende des Abends zu verlegen. Die fünf Schwestern bezauberten das Publikum mit adventlichen Klassikern wie „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Die Nacht ist vorgedrungen“.