Fünf Podestplätze

Am vergangenen Samstag ist die Auftaktveranstaltung der „Kidscup-Serie“ des Landes in Radolfzell ausgetragen worden. In einem spannungsreichen Wettkampf verglichen 107 Kinder aus ganz Baden-Württemberg ihre Fähigkeiten in den Disziplinen Schwierigkeitsklettern (im Seil), Bouldern (in Absprunghöhe) und Speedklettern (auf Zeit). Mit dabei waren auch Aalener Kletterer.

Gestartet wurde in jeweils zwei Altersklassen bei den Mädchen und Jungs, die Alterspanne reichte von sechs bis zwölf Jahren. Jeder Athlet musste vor den Augen der Jury vier Seilrouten unterschiedlicher Schwierigkeit mit jeweils nur einem Versuch in maximal drei Minuten klettern – je weiter er kam, desto mehr Punkte gab es. Geschenkt wurde den Athleten die Begehung der kreativ und modern geschraubten Routen nicht. In den Boulderproblemen hatte jeder Athlet drei Versuche, wobei am meisten Punkte mit dem „Flash“ (Begehung im ersten Versuch) erreicht werden konnte. Zusätzlich traten die Kids gegen die Stoppuhr an: die schnellsten Athleten rasten in weniger als zehn Sekunden die zwölf Meter hohe Speedroute hinauf.

Das Training der Aalener Wettkampfgruppe unter Chefcoach Günther Hadlik zahlte sich einmal mehr aus: von den insgesamt zwölf Podestplätzen wurden fünf von Aalenern belegt: 1. Luis Schölzel (Jungs II), 2. Julius Funk (Jungs II), 2. Moritz Schiefer (Jungs I), 1. Charlotte Schiefer (Mädchen I), 2. Laura Schölzel (Mädchen I). Weitere gute Platzierungen belegten Maya Bodamer, Matilda Berend, Franka Funk, Anna Oehme, Dacjan Schulz, Malte Wörner und Timo Schulz.