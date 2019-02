Fünf neue Physiotherapeuten mit Staatsexamen

Nach dreijähriger Ausbildungszeit haben fünf an den Bernd-Blindow-Schulen in Aalen ausgebildete Physiotherapeuten das Staatsexamen in der Tasche und werden als staatlich geprüfte Physiotherapeuten Menschen dabei unterstützen, in Bewegung zu bleiben, Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit wiederherzustellen – nach Unfällen, Sportverletzungen, im Alter, bei Kindern und bei chronischen Krankheiten. Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Zeugnisse von Schulleiterin Simone Böhm den frischgebackenen Physiotherapeuten überreicht. Es sind dies Daniel Bruckner, Jacqueline Grieb, Mary-Ann Hecke, Stefan Kraus und Evelyn Tatu.