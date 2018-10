Fünf Jahre KISS

Bereits fünf Jahre existiert die Kindersportschule des MTV Aalen. In diesen fünf Jahren haben bereits hunderte Kinder die verschiedensten Sportarten kennen- und lieben gelernt. „Doch bei der Geburtstagsparty im Wald waren die Sinne gefragt, denn es waren Aufgaben rund um das Hören, Sehen, Schmecken und Fühlen zu lösen“, verrät KiSS-Leiterin Andrea Baur. So trafen sich KiSS-Kinder und ihre Familien aus diesem Anlass bei schönstem Herbstwetter zu einer Waldrallye im Rohrwang.

Zu Beginn der Waldrallye wurden Teams gebildet, die natürlich eine spannende Bezeichnung haben mussten. Sechs Stationen warteten anschließend auf die Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Und auch die Eltern waren mit ihrer Unterstützung gefragt. An der Station I musste blind ein Baum „erfühlt“ und dann erraten werden, was für ein Baum es war. An der Station II wurde ein Tipi mit Futtervorrat für Eichhörnchen gebaut. Ein großer Vorrat an Tannenzapfen, Blätter und Eicheln wurden von den Kindern gesammelt und für die Tiere im „Haus“ hinterlegt.

An Station III wurde zwischen zwei Bäumen mit Bändern ein Spinnennetz gespannt. Es mussten alle Kinder und Erwachsene durch die verschieden großen Löcher durchgehen, ohne das Band zu berühren. An Station IV schauten die Kinder Bilder an, deren Details sie sich merken mussten, denn danach waren Fragen dazu zu beantworten. An Station V mussten Tiergeräusche erkannt werden.

Schließlich war an Station VI nach einer Blindverkostung zu erraten, um welches Lebensmittel es ich handelt.

Die neue Mini-KISS-Gruppe

Das neue KiSS-Schuljahr 2018/2019 ist gestartet. Der KiSS-Stundenplan beinhaltet Gruppen für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Die Gruppen sind altersgerecht nach Jahrgängen aufgeteilt. Natürlich ist ein Schnuppern zum Kennenlernen des Angebots jederzeit möglich. Bei Interesse bitte melden bei Andrea Baur (kiss@mtv-aalen.de). Neu ist, dass es jetzt für alle Kinder, die drei Jahre alt geworden sind oder demnächst werden, eine weitere neue Mini-KiSS-Gruppe gibt. Und: „Die KiSS Aalen möchte ihr Team verstärken. Vor allem KiSS-Helfer, die die KiSS-Übungsleiter/innen in den KiSS-Stunden unterstützen, sind gesucht.“ Interessenten können sich bei Baur (kiss@mtv-aalen.de) melden.