Fünf gegen zwei darf nicht fehlen

Von Karl-Heinz Burghart

Die „Gospelfriends“ aus Biberach haben am Sonntag in der Untermarchtaler Vinzenzkirche ein Benefizkonzert zugunsten des Waisenhauses St. Katharina der Untermarchtaler Vinzentinerinnen im tansanischen Mbinga gegeben.

Schwester Janet aus Tansania erzählte den Konzertbesuchern, dass das Waisenhaus in der Innenstadt von Mbinga „fast aus allen Nähten platzt“ und ein zweites Gebäude am Stadtrand gebaut wurde. „Ihre Spenden werden für die Inneneinrichtung dringend gebraucht“, so die tansanische Vinzentinerin, die derzeit in Untermarchtal ...