Fünf Burschen hauen auf die Pauke

Die Drum Stars haben am Sonntagabend in der Stadthalle Station gemacht und mit ihrer Percussionsshow das Publikum in der gut besuchten Halle begeistert. Unten am Stadthalleneingang hing ein Warnhinweis: Es könnte laut werden. Deshalb lagen vor allem für die Zuhörer in den vorderen Reihen vorsorglich Ohrstöpsel bereit.

So schlimm war es dann doch nicht. Zuweilen lösten zwar die Donnerschläge auf den großen Trommeln ein Vibrieren in der Magengegend aus, aber die Grenzen des Erträglichen wurden nicht überschritten. Dafür sind die fünf jungen Burschen aus dem Raum München / Augsburg – allesamt ausgebildete Percussionisten – zu sehr Profis. Die Drum Stars sind in der Percussion Szene ungefähr das, was „LaBrassBanda“ in der Blasmusik sind. Althergebrachtes wird zu einem Spektakel ausgebaut.

Die Drum Stars befriedigen die Wünsche der Zuschauer spektakulär und einfallsreich: Lichteffekte, Donnerschlägen, magisches Licht. Und getrommelt wird natürlich nicht nur auf herkömmlichen Utensilien, sondern auf allem Möglichen: Fässer, aus denen Wasser aufspritzt, Metallgeländer, Klappleitern. Darauf sind allerdings die Musikschüler aus Waldstetten vor einiger Zeit auch schon gekommen.

Als Sticks oder Schlegel verwenden die Drum Stars schon mal unterschiedlich lange, leuchtende Kunststoffteile, die dann natürlich auf einem Metallgeländer Töne in unterschiedlichen Höhen erzeugen. In der richtigen Reihenfolge geklopft ergibt sich daraus – wer hätte es gedacht - eine Melodie, (in dem Fall aus Edvard Griegs Peer Gynt Suite).

Zur Unterhaltung des Publikums tragen auch verschiedene Späße auf der Bühne bei, dafür sind fünf junge, gut aufgelegte bayrische Burschen natürlich immer zu haben. Ihr eigentliches Metier, das Trommeln und auch das Spiel auf dem Marimbaphon, beherrschen Benni und Flo Pfeifer, Bernhard Pricha, Jakob Ehrlich und Stefan Höfele Diaz schlagfertig und mit präziser Perfektion. Und singen können sie auch. Der begeisterte Beifall der Zuhörer wurde am Schluss mit dem „Fluch der Karibik“ belohnt.