Führungswechsel bei der Wischauer Sprachinsel

Führungswechsel bei der Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel: Für die nach 13 Jahren nicht mehr kandidierende Rosina Reim ist bei der Mitgliederversammlung im Informations- und Begegnungszentrum in Fachsenfeld deren Tochter Monika Ofner-Reim zur Vorsitzenden gewählt worden. Sie erhielt in geheimer Wahl deutlich mehr Stimmen als der ebenfalls kandidierende zweite Vorsitzende Norbert Herrling.

Rosina Reim hinterlässt bei den Wischauern ein gut bestelltes Feld in einer intakten Gemeinschaft. In ihrem Tätigkeitsbericht hob sie besonders das zweitägige Seminar in Kollbach hervor, das unter dem Motto „Tradition bewahren – leben – weitergeben“ gestanden sei. Außerdem erwähnte Reim eine Gedenkfeier in München, bei der an den 4. März 1919 erinnert wurde. Damals hatten in sieben Städten des Sudetenlandes die Sudentendeutschen für ihr Selbstbestimmungsrecht demonstriert.

Komplettiert wurde das Jahresprogramm der 180 Mitglieder zählenden Gemeinschaft durch verschiedene Veranstaltungen im Informations- und Begegnungszentrum in Fachsenfeld, durch den Adventsnachmittag durch die Muttertagsfeier und durch die Teilnahme am Sudetendeutschen Tag in Regensburg.

Zu den laufenden Aktivitäten zählen den Ausführungen von Reim zufolge die Erstellung einer Dokumentation über bemalte Wischauer Truhen, die Produktion eines Filmes unter dem Titel „alt-neu“ und ein Besuch der Sprachinsel im heutigen Tschechien. Stolz ist Reim darauf, dass ab 2020 in einem Museum in Berlin die Wischauer Tracht ausgestellt wird. Positive Berichte kamen auch von Schriftführerin Christine Legner und von Kassiererin Elisabeth Weiss.

Die Wahlen und Ehrungen

Als Beiräte gewählt wurden Josef Legner, Erich Bernard, Norbert Legner, Walter Wittek, Hildegard Mahler, Elisabeth Weiss und Anneliese Kästl. Schriftführerin bleibt Christine Legner. Kassenprüfer sind in Zukunft Reinhold Soutschek und Dieter Legner.

Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Reinhard Bernard, Erich Bernard, Elisabeth Butschek, Johann Friedl, Josef Legner, Wilhelm Legner, Johann Legner, Emil Legner, Christine Legner, Gerhard Legner, Rosina Reim, Harald Wieder.

Anna Drabek und Monika Ofner-Reim sind seit 20 Jahren bei den Wischauern dabei und auf eine zehnjährige Mitgliedschaft zurückblicken können Anne Gwinner, Werner Haschka, Friedrich Kopper, Werner Rosner, Eslisabeth Schammra, Ursula Schmiedt, Hermann Schurius und Marlene Weber.