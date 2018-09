Führungen und Orgelmusik

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, erläutert Thomas Haller die Baugeschichte und Ausstattung der beiden alten Aalener Kirchen. Um 13.30 Uhr ist Führung in Sankt Johann beim Limesmuseum, um 14.15 Uhr in der Stadtkirche Sankt Nikolaus. Am Samstag und Sonntag erklingt die Orgel der Stadtkirche in 15-minütigen Konzerten. Thomas Haller spielt sieben verschiedene Programme am Samstag um 14, 15, 16 und 17 Uhr. Am Sonntag um 15, 16 und 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.