Förderverein lädt zum diakonischen Rundgang

Auch in diesem Jahr lädt der Krankenpflege- und Diakonieförderverein der evangelischen Kirchengemeinde in Aalen zu einem diakonischen Rundgang ein. Er findet am kommenden Donnerstag, 13. September, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Werkstatt in der Hochbrücke in der Heidenheimer Straße 30. Im Mittelpunkt steht die Samariterstiftung mit ihren verschiedenen Einrichtungen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet der Förderverein um Anmeldungen beim Dekanat , Telefon 07361 / 95620.