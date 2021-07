Extreme Hochwasser: Einsatzkräfte aus dem Ostalbkreis helfen in Katastrophengebieten

Bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind bislang 93 Menschen ums Leben gekommen (Stand Freitag, 11.37 Uhr). Häuser stürzten ein, Existenzen wurden von den Wassermassen einfach mitgerissen. Vor allem der Westen Deutschlands kämpft mit den Folgen der Fluten. Auch der Ostalbkreis unterstützt.

Aus der gesamten Bundesrepublik sind Helfer und Einsatzkräfte zusammengezogen worden, um in den stark betroffenen Regionen zu helfen. Zuständig für die Koordination im Katastrophenfall ist das Landratsamt. „Die Anforderung von Hilfskräften und Koordination läuft zentral über das Innenministerium und Regierungspräsidium“, teilt Katharina Oswald, persönliche Referentin des Landrats, auf Anfrage mit.

Und weiter: „Aus dem Ostalbkreis sind am Donnerstagabend zwei Krankentransportwagen zur Unterstützung vor Ort losgefahren.“ Weitere Hilfskräfte stünden bei Bedarf bereit. Unter anderem zwei Mitglieder des DRK vom Kreisverband Aalen mit einem Krankentransportwagen. Dokumentiert haben sie das mit Fotos aus dem Einsatzgebiet, die bei Facebook gepostet wurden.

„Noch immer ist das Ausmaß der Zerstörung und die Anzahl der Opfer und Vermissten nicht abschätzbar“, heißt es da. Mittlerweile sei das Team aber wieder auf dem Rückweg, sagt DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Matthias Wagner am Freitagnachmittag um kurz nach halb zwei. „Alle anderen Einsatzkräfte haben wir in Voralarm versetzt“, sagt er.

Bei solchen Katastrophen sei es üblich, zunächst eine Lagesondierung vorzunehmen. „Hilfe soll ja schließlich gezielt ablaufen.“ Bei den ersten Einsätzen gehe es für die Hilfsorganisationen um den Transport von Patienten oder eingeschränkten Personen und um die Versorgung von Verletzten.

Nun heißt es für die Einsatzkräfte Warten. Wagner: „Sobald wir eine Anforderung erhalten, stehen wir Gewehr bei Fuß.“ Das könne jede Minute kommen, so der Kreisverbandsgeschäftsführer.

THW Aalen ebenfalls im Einsatz

Auch das Technische Hilfswerk des Ortsverbands Aalen ist am Donnerstagabend in Richtung Hochwassergebiet gestartet. Die sogenannte Fachgruppe Räumen sei innerhalb von zwei Stunden mobilisiert worden, heißt es ebenfalls in einem Facebook-Post vom Freitag.

Neun Helfer seien mit mehreren Fahrzeugen in Richtung Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz) unterwegs. Nicht angefordert hingegen wurde bislang das THW der Ortsgruppe Ellwangen. „Wir sind in erhöhter Einsatzbereitschaft“, sagt der Ortsbeauftragte Reiner Mangold im Gespräch am Freitagmittag. Mehrere Kräfte aus Baden-Württemberg seien bereits im Einsatz. Geplant sei außerdem, dass noch weitere hinzukommen.

Ähnliche Lage bei der Feuerwehr, wie Kai Niedziella, Kommandant der Wehr in Aalen sowie stellvertretender Kreisbrandmeister, berichtet. „Es sind bereits Kräfte aus Baden-Württemberg im Einsatz“, sagt Niedziella im Gespräch. Für die Wehren im Ostalbkreis liege bislang aber noch nichts vor. Ein entsprechender Einsatz käme vom zuständigen Landratsamt.

Welche Fahrzeuge mit der jeweiligen Besatzung bei solchen Fällen entsendet werden, sei vordefiniert. „Je nachdem, was gebraucht wird“, erläutert Niedziella. Der Trupp werde dann entsprechend zusammengestellt, aus Wehren aus dem gesamten Kreis. „Damit nicht eine sozusagen leergefegt ist.“

+++Der Artikel wird aktualisiert+++