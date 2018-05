Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 13 .Mai, bietet das Explorhino Science Center auf dem Hochschulcampus ein „explosives“ Programm für Kinder an . Im Experimentierkurs „Luftdruckrakete“ können sich Kinder ihre eigene Rakete bauen und anschließend in den Himmel steigen lassen. Eine leere 1-Liter-Plastikgetränkeflasche muss mitgebracht werden.

Eintritt und Kurs kosten je fünf Euro pro Kind. Infos und Anmeldungen sind möglich unter www.explorhino.de oder 07361 / 5761800.