Was passiert, wenn eine Rentner-Wohngemeinschaft aus Alt-68ern und eine junge Studentinnen-WG unter einem Dach leben? Klar, es knirscht gewaltig, Harmonie ist ein Fremdwort. Was sonst noch alles passiert, das zeigt die Komödie von Jürgen Popig „Wir sind die Neuen“, die von der Spiel-und Theaterwerkstatt Ostalb (STOA) im Theater auf der Aal in der Regie von Ute Kircher präsentiert wurde.

Bei der Premiere am Sonntag hat sich das Publikum prächtig amüsiert. Die einzelnen Charaktere waren fein herausgearbeitet, das 68er-Feeling und der Konflikt zwischen den Generationen war deutlich zu spüren. Bei den Bühnenakteuren war die Freude am Spielen zu erkennen.

Zum Inhalt: Der Alt-68erin Anne (Marika Meyer Neupert), eine Biologin, ist die Wohnung gekündigt worden. Sie erinnert sich an ihre alten Mitbewohner einer WG und gründet zusammen mit Johanna (Ute Kircher), einer altruistischen Yoga-Rechtsanwältin, und Eddi (Robert Ziegler), einem ehemaligen Womanizer, eine Hippie-Rentner-WG. Die drei sind eine echt explosive Mischung. Sie wollen leben, feiern und das Rentner-Dasein genießen.

Wie es sich gehört, stellen sich die Rentner der Studentinnen-WG über ihnen mit Katharina (Tanja Peter), Thea (Rebecca Tettenborn) und Barbara (Silke Wolf) vor. Doch der Empfang ist reserviert. Die strebsamen Studentinnen machen den Alten klar, dass sie nichts mit ihnen zu tun haben wollen („Wir helfen euch nicht beim Einkaufen in der Apotheke oder beim Verstehen des Handys“). Zu einem ersten Krach kommt es, als Eddie sich weigert, das saubere Treppenhaus zu putzen. Die Sache eskaliert: Die Alten feiern bis 4 Uhr morgens, die Studentinnen antworten mit Protesten: „Wir sind die Zukunft, ihr seid die Vergangenheit!“

Doch es kommt ganz anders. Geschichtsstudentin Barbara hat Liebeskummer, Jurastudentin Thea einen Bandscheibenvorfall, bei Katharina will es im Studium überhaupt nicht klappen. Die Alten freuen sich zunächst, dass es bei den Jungen nicht rund läuft, doch dann sehen sie, dass die Studentinnen Hilfe benötigen. Anne hilft Thea mit Gymnastik, Johanna erteilt Katharina Nachhilfeunterricht, Eddie nimmt sich Barbara an. Und so wird alles gut, alle feiern zum Schluss zusammen. Die Moral von der Geschichte: Jeder kann vom anderen lernen, und Alter schützt vor Lebensfreude nicht.