Explosiv: Gundremmingen „ist nicht sicher“

Der Atomausstieg ist in aller Munde. Wie, wann und unter welchen Bedingungen er möglichst bald gelingen soll, wollte das Aalener Aktionsbündnis zum Atomausstieg vom CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter wissen. Auf der Podiumsdiskussion wurde angeregt diskutiert, nach- und kritisch hinterfragt.

Voll ist’s im „Samocca“, und die Plätze werden knapp. Angeregt durch die besonders übers Internet aktive Organisation „campakt“, die bundesweit viele Wahlkreisvertreter anschrieb, hat das lokale Bündnis ins Forum geladen. Hier sitzt unter den Fragenden auch Werner Gottstein, der Regionalvorsitzende vom BUND, früher Verfechter der Atomenergie. Heute warnt er, dass Gundremmingen nicht weit sei. Das AKW (ein Siedewasserreaktor) sei „hochgefährlich“ wegen nur einem Kühlkreislauf, dem vielen Plutonium und den unsicheren Castoren im Zwischenlager: „Das ist 31 Mal Tschernobyl. Und wenn ein Flugzeug in den Reaktor fliegt, war’s das sowieso.“

Ganz konkret sind die Fragen und Anregungen, die Moderator Walter Haveman an die Redner und damit an Roderich Kiesewetter weiterleitet. Ulrich Viert vom Förderverein Wind- und Wasserkraft Ostalb etwa zeigt die Chancen der dezentralen Energieerzeugung, der Kraft-Wärme-Kopplung und kleiner Blockheizkraftwerke auf. Kiesewetter stellt fest: Die Castoren sind nicht sicher, das AKW Gundremmingen auch nicht gegen einen Flugzeugabsturz. Und einen tatsächlich funktionierenden Katastrophenschutz im Falle eines Gau gebe es auch nicht. Für Kiesewetter ist – sinngemäß – der Ausstieg aus der Atomenergie eine beschlossene Sache. Es wäre allerdings „ein Witz“, wenn Deutschland als einziges Land in Europa, wo gerade elf neue Meiler in Planung sind, aussteigt, aber Atomstrom aus den Nachbarländern bezieht.

Kiesewetter verweist auf die Schwierigkeiten mit den vier großen Stromanbietern, der Netzfrage und der „Quadratur des Kreises“: Sicherheit für die Bürger, sichere Stromversorgung, bezahlbare Energie für die energieintensiven Unternehmen in der Region und damit Arbeitsplatzerhalt, Klimaschutz und das schwierige Abdecken der Strom-grundlast. Und das Problem, dass sich Bürgerinitiativen gegen Windanlagen, neue Stromleitungen oder Pumpspeicheranlagen wehren. Doch die regenerative Energiewende sei eingeleitet. Auf Bundesebene und auf der lokalen. Gegen eine „Verspargelung und Vermaisung“ (Wind- und Biomasse) der Region wendet sich Kiesewetter entschieden. Dann wird ausgiebig gefragt, moniert, gelobt, kritisiert und angemerkt im „Samocca“: Das Thema Atomausstieg ist eben in aller Munde, das bewies auch der altersübergreifende Querschnitt der Gäste. (lem)